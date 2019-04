Ghosna po njegovem tvitu utišali in spet zaprli

Carlos Ghosn se je zaradi novih dokazov znova znašel za rešetkami. Foto: Reuters

''Ne bom se pustil zlomiti''

Japonski policisti so v začasni in strogo nadzorovani dom Carlos Ghosna prišli v četrtek ob šestih zjutraj po lokalnem času. Zdaj že nekdanji izvršni predsednik alianse se je odpravljal na televizijski intervju, a so mu zaradi novih dokazov to onemogočile oblasti. Tokratne obtožbe naj bi bile zelo obremenilne, saj naj bi Ghosn uporabljal denar podjetja, ki ga je preko posrednika porabljal za osebne namene.

''Moja jutranja aretacija je nezaslišana in samovoljna. Je le del novega poskusa nekaterih posameznikov iz Nissana, da bi me utišala z zavajanjem tožilcev. Aretirali so me, ker me hočejo zlomiti. Ne bodo me zlomili,'' je preko tiskovnega predstavnika iz ZDA ob svoji ponovni aretaciji sporočil Ghosn.

Napovedal je tiskovno konferenco, kjer bi dokazal svojo nedolžnost

Francoski televiziji TF1 in LCI sta nedavno predvajali njegov intervju, kjer je Ghosn večkrat poudaril, da je nedolžen. Hkrati je nagovoril francosko vlado, naj ga brani. ''Nadaljeval bom s svojim bojem. Nedolžen sem, moram priznati, da je težko, zato naprošam francosko vlado da me brani in brani moje državljanske pravice.''

Prav tako je Ghosn preko družabnega omrežja Twitter predvčerajšnjim za 11 aprila napovedal tiskovno konferenco, kjer bo razkril vse podatke in povedal vse kar želijo ter s tem dokazal svojo nedolžnost.

I'm getting ready to tell the truth about what's happening. Press conference on Thursday, April 11. — Carlos Ghosn カルロス・ゴーン (@carlosghosn) 3 April 2019

Renault in Nissan mu z razkritji ne pomagata

Renault in Nissan sta razkrila nekaj plačil, ki so bila narejena v času Ghosna. Namenjena naj bi bila nakupu korporativnega letala, jahte in vložku v sinovo zagonsko podjetje. Kot poročajo viri blizu podjetja so Francozi zaradi teh sumljivih nakazil že opozorili tožilstvo. V sredo so pri Renaultu izpostavili nova vprašljiva nakazila, namenjena distributerju na Bližnjem vzhodu in zunanjemu odvetniku.