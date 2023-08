Tik pred razkritjem: v Evropo še ena znamka iz Kitajske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

BYD in Denza

Septembra bo kitajski avtomobilski proizvajalec BYD razkril načrte za prihod še ene svoje znamke v Evropo. To je Denza, ki bo električni kombi.

Na avtomobilsko-mobilnostni razstavi IAA v Münchnu bodo v začetku septembra prisotne tudi nekatere kitajske znamke. Delež teh v Evropi je za zdaj še majhen, a do konca desetletja ga nameravajo bistveno povečati. Veliko željo po evropskih kupcih ima pričakovano tudi BYD, najuspešnejša znamka iz Kitajske.

BYD je prihod v Evropo že napovedal s svojimi avtomobili. To je bil najprej attto 3, nato športni terenec tang in limuzina han. Temu bodo dodali še dolphina in še letos tudi limuzino seal.

BYD bo v Münchnu dobro zastopan

BYD pa bo v Evropo pripeljal tudi svojo premijsko znamko Denza. V Münchnu bodo čez dva tedna razkrili model D9, ki je električni kombi oziroma velik enoprostorec. D9 bo tekmec vozil, kot sta Mercedes-Benzov razred V in novi lexus LM. Japonci bodo ta model prav tako prvič ponudili v Evropi.

Znamko Denza sta leta 2010 ustanovila BYD in Mercedes-Benz. Nemci so pozneje delež v Denzi zmanjšali na deset odstotkov. Denza je zdaj del portfelja znamk BYD na Kitajskem, z vidika luksuza pa še vedno spada pod njihovo najprestižnejšo znamko YangWang.

Prek razstave IAA bo BYD tudi podrobneje razkril prodajne načrte z omenjenim modelom seal. Ta bo na voljo z dvema različnima baterijama, predstavljal pa bo šesti model BYD v Evropi. V prvih sedmih mesecih so prodali okrog 2.500 avtomobilov.