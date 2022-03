Tik pred novo sezono podelili še dve prestižni priznanji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Večer prvakov AŠ2005 - prestižni priznanji za Aleša Preka in Nejca Mraka

Nacionalna zveza za avtošport AŠ2005 je podelila naziva za Avtomobilsta in Talenta lanske sezone, ki sta šla v roke Aleša Preka in Nejca Mraka.

Takoimenovani Večer prvakov bi sicer moral potekati že konec lanskega leta, ko pa so ga zaradi takratnih epidemioloških razmer prestavili na spomlad. Tako je zveza za avtošport AŠ2005 včeraj podelila pokale za najboljše v lanski sezoni.

Foto: Ascoli Ob tem so razglasili še Avtomobilsta leta in Talenta leta. Najprestižnejša nagrada je šla v roke Aleša Preka, gorskohitrostnega dirkača, ki je bil lani drugi v evropskem prvenstvu. Prek je ob tem zmagal v svojem razredu in desetletje po svojem evropskem naslovu spet spomnil na visok domet v evropskih gorskih dirkah.

“Lanska sezona je bila naporna. Prevozili smo veliko kilometrov po celi Evropi, tudi finančno je tak program zelo zahteven. Vesel sem bil rezultata in seveda tudi naziv Avtomobilista leta daje motiv za naprej. Natančnih načrtov aa letošnjo sezono še nimam. Prvo dirko za evropsko prvenstvo bom zagotovo izpustil,” napoveduje Prek.

Nejc Mrak, dvakratni državni prvak v reliju v Diviziji 1. Foto: Gregor Pavšič

Foto: WRC Croatia

Naziv za Talenta leta pa je pripadel Nejcu Mraku, dvakratnemu zaporednemu državnemu prvaku v reliju v najmanjši Diviziji 1. Mrak je bil predlani tudi mladinski prvak v reliju.

“Zadnji dve sezoni sva s sovoznikom Darkom Vončino uspela osvojiiti prvenstvo, a starega suzukija swifta je bilo treba voziti na sami meji. Letošnjo sezono začenjam še s swiftom, proti koncu leta pa je želja prestopiti v dirkalnik višjega razreda,” je povedal Mrak.

Letos je v Sloveniji napovedanih 13 avtomobilskih dirk, prva med temi bo konec prihodnjega tedna reli Vipavska dolina.