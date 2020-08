Tik pred krizo so bili zaslužki avtotrgovcev bajni: to so podatki

Nekateri avtotrgovci so še lani bajno služili: to so podatki

Nekateri avtotrgovci so še lani bajno služili: to so podatki Foto: Reuters

Letošnje leto je bilo zaradi krize, povezane z ukrepi proti širitvi okužb z novim koronavirusom, za avtomobilske trgovce do zdaj zelo težko. Toda prodaja novih avtomobilov je zadnja leta cvetela, kar so dokazovali redni visoki dobički največjih trgovcev z avtomobili v Sloveniji. Večina tistih manjših trgovcev, ki je bila navadno del dokaj ambiciozne mreže uvoznikov posameznih znamk, pa je imela mnogo nižje dobičke, kajti velike so si razdelili tisti največji trgovci. Tudi rezultati lanskega leta, največja trgovca Porsche Slovenija in Renault Nissan Slovenija sta imela na primer skupaj 1,1 milijarde evrov prometa in 22 milijonov evrov dobička, to le potrjujejo.

Podatki o zaslužkih so prikazani v poslovnem imeniku za dejavnost trgovine z avtomobili in lahkimi motornimi vozili Bizi.si, v katerem je sicer v Sloveniji registriranih 1.221 gospodarskih družb. Tako kot predlani so tudi v letu 2019 padli nekateri rekordi, kar je povezano seveda tudi z odlično prodajo na avtomobilskem trgu.

Porsche Slovenija v štirih letih zaslužil 48 milijonov evrov

Absolutni poslovni zmagovalec lanskega leta je bila spet družba Porsche Slovenija, zastopnik znamk Volkswagnovega koncerna. Predlani so prvič presegli pol milijarde evrov prometa in imeli 12,4 milijona evrov dobička, lani pa so dobiček povečali kar na 13,6 milijarde evrov. V zadnjih štirih letih je Porsche Slovenija s prodajo avtomobilov zaslužil 48,6 milijona evrov.

Medtem ko so pri prometu oziroma prihodkih iz poslovanja pri Renault Nissan Slovenija celo "rahlo" uspešnejši, pri dobičku nihče ne dosega ravni Porsche Slovenija. Družba, ki v Sloveniji in regiji skrbi za prodajo vozil Renault, Nissan in Dacia, je imela lani 7,2 milijona evrov dobička. To je bilo celo 1,2 milijona evrov manj kot leta 2018.

Razlike med največjimi, velikimi in majhnimi avtotrgovci so astronomske

Razlika je očitna: če je Porsche Slovenija med leti 2016 in 2019 zaslužil več kot 48 milijonov evrov, jih je drugouvrščeni Renault Nissan Slovenija zaslužil “le” 22,1 milijona evrov.

Le prvih štirinajst družb je imelo lani več kot milijon evrov dobička. Večina najuspešnejših je prihodke lani uspela povečati. Nasproti teh pa so družbe, ki so svoje dobičke krepko zmanjšale, kot na primer Autocommerce, ki je predlanski dobiček 1,9 milijona evrov (ob prodaji švicarskemu Frey Group) spremenil v 784 tisočakov izgube, Avto Triglav (predlani 1,9 milijona evrov dobička, lani le še 139 tisoč evrov dobička) in v precej manjši meri tudi Summit Motors Ljubljana (uvoznik znamke Ford), ki je prihodke zmanjšal za 25 odstotkov.