Mesec, ki je razveselil avtotrgovce tudi v Sloveniji

Po kriznih spomladanskih mesecih, ko je epidemija s koronavirusom covid-19 zaprla prodajne salone in onemogočila prodajo novih avtomobilov, se trg po Evropi počasi postavlja na noge. V Sloveniji so tako trgovci na bruto trgu prodali 6.429 novih avtomobilov, kar je bilo 7,9 odstotka več kot julija lani, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije.

Bo letni primanjkljaj prodaje okrog 20 odstotkov?

Rasli so razredi športnih terencev, kar za 290 odstotkov se je v primerjavi z julijem lani povečala prodaja električnih avtomobilov. Samo julija so jih na primer prodali 129.

Na letni ravni je skupna prodaja novih avtomobilov še vedno za 12.646 vozil pod ravnjo v prvih sedmih mesecih leta 2019. To pomeni 26,8-odstotni upad prodaje. Do konca leta sicer lahko pričakujemo, da se bo ta upad ustalil pri okrog 20 odstotkih. To so vsaj podatki za bruto trg, ki pa vključujejo tudi izvoze novih vozil pri nekaterih znamkah.

Julija je bil med posameznimi znamkami na bruto trgu najuspešnejši Renault (1.023) pred Volkswagnom (932) in Škodo (529). V sedmih mesecih je trgovcem Renaulta uspelo prodati 5.815, trgovcem Volkswagna pa 5.622 vozil. Obe znamki si tako delita 16-odstotni delež, več kot deset odstotkov trga ima tudi Škoda (3.475).