Težki časi za Aston Martin, v lastništvo tudi Kitajci

Aston Martin in Geely

Kitajski Geely, ki je že lastnik Volva, Lotusa, Polestarja in znamke Lynk & Co, je zdaj pridobil še 7,6-odstotni lastniški delež v Aston Martinu.

Pri kitajskem Geelyju so bili že dolgo zainteresirani za vstop v lastniško strukturo Aston Martina, prestižne britanske avtomobilske znamke. Zdaj so kupili 7,6-odstotni delež.

"Nadejamo se izkoriščanja skupnih potencialov in sodelovanja pri udejanjanju dolgoročne strategije Aston Martina," je ob novici dejal Daniel Donghui Li, predsednik Geelyja.

Aston Martin sicer preživlja zelo nemirne poslovne čase. V zadnjih treh letih so zamenjali že tri predsednike. Nazadnje je to vlogo prevzel Amadeo Felisa, pred njim sta družbo vodila Tobias Moers in Andy Palmer. V prvi polovici letošnjega leta je imel Aston Martin tudi četrt milijarde funtov izgube.