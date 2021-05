Teslina tovarna v Nemčiji: domači sindikat hoče več besede

Največji in najmočnejši nemški sindikat IG Mettal je trdno odločen, da bodo v na novo zgrajeni Teslini tovarni pri Berlinu vzpostavili svet delavcev in imeli več besede pri odločanju o pomembnejših stvareh.

Čeprav bo Teslina gigatovarna v okrožju Gruenheide trideset kilometrov od Berlina zaradi številnih ovir pri gradnji vrata odprla šele aprila prihodnje leto, so že začeli zaposlovati in iskati delovno silo. A Tesla v Nemčiji ne bo naletela le na močno domačo konkurenco, temveč bo morala slediti tudi uveljavljenim zakonom zaposlovanja. Med njimi je tudi ustanovitev sveta delavcev.

Teslo čakajo težave, če bo oporekala vzpostavitvi sveta delavcev

Za Reuters je Joerg Hofmann, vodja sindikata IG Metall, povedal: "Za zdaj nisem bil v stiku z Elonom Muskom. Zakaj bi bil? Tesla zdaj zaposluje v Gruenheidu, v deželi soodločanja in kolektivnih pogodb. Vodstvo Tesle to ve. Če bo ekipa v Gruenheidu pripravljena, bomo ustanovili svet delavcev z zaposlenimi in jih organizirali."

Pri Tesli se na besede Hofmanna še niso odzvali, a sindikati v Nemčiji imajo v velikih podjetjih besedo tudi pri strateških zadevah. Hoffmann se je hitro odzval na poročilo Business Insiderja, kjer so zapisali, da nemške oblasti že preiskujejo Teslo zaradi mogičih kršitev delovne zakonodaje. To le še potrjuje, da bo imela Tesla veliko težav, če se bo hotela izogniti ustanovitvi sveta delavcev.

Zaradi številnih menjav na vodilnih položajih pogajanja težja

Hofmann je za Reuters tudi poudaril, da so pogajanja s Teslo v Nemčiji naporna, saj so se v preteklosti dogajale številne menjave na vodilnih mestih. Oktobra je svoje mesto zapustil še en direktor, ki je nadzoroval gradnjo tovarne. Že leto prej je odstopil Jochen Rudat, vodja nemškega dela Tesle.

Kljub temu so pri IG Metall zelo zadovoljni, da se je Tesla odločila za Nemčijo in bo tam izdelovala avtomobile. Skrbi jih iskanje primerne delovne sile in to, ali bodo našli tako veliko usposobljenih delavcev.