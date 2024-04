Teslin strup tudi na slovenske ceste, znane so cene #foto

Tesla je za prenovljeni model 3 nadgradila različico performance. Ta ima zdaj sistemskih 460 "konjev" in pospešek do sto kilometrov na uro v dobrih treh sekundah, izboljšali pa so tudi zavore.

Foto: Tesla

Tesla je razkrila različico performance za prenovljeni model 3. Nekaj malenkosti jo sicer loči od klasičnih različic, a vendarle so poudarki prenove vezani predvsem na zmogljivosti pogona. Zasnova z dvojnim motorjem prinaša 460 "konjev" in pospešek do sto kilometrov na uro v 3,1 sekunde. Doseg po WLTP znaša 528 kilometrov, kar je sto kilometrov manj kot pri različici long range. Najvišja hitrost je 262 kilometrov na uro.

Pomembnejše so druge nadgradnje – dodali so zmogljivejše zavore, rdeče zavorne čeljusti in izpopolnili podvozje. Pri Tesli obljubljajo tudi boljši nadzor temperature baterije in boljši občutek na pedalih. Avtomobil bo imel tudi t. i. track mode.

V Sloveniji bo model 3 v različici performance stal 56 tisoč evrov, kar je 16 tisoč evrov več kot osnovne različice.

Letos z milijardo dobička, toda …

Tesla je obenem predstavila poslovne rezultate za prvo četrtletje. Ti kažejo na zahtevno obdobje, v katerem so iz različnih razlogov prodali manj avtomobilov kot v enakem obdobju lanskega leta. Tesla je v prvem četrtletju zabeležila 1,1 milijarde ameriških dolarjev dobička, kar pa je 55 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.

Foto: Tesla

Foto: Tesla

Foto: Tesla

Foto: Tesla