Tesla uresničila napoved: zaradi višjih carin tudi dražji avtomobil

Tesla trenutno model 3 za evropski trg izdeluje na Kitajskem in tako nanjo vplivajo višje uvozne carine. Zaradi sodelovanja z Evropsko unijo so dobili eno nižjih povišic carin in sicer za dodatnih 20 odstotnih točk. Že pred julijem pa so pri Tesli napovedali podražitve in da višjih carin ne bodo pokrivali na lastno škodo.

Tako kot v mnogih evropskih državah se je Teslin model 3 zdaj res podražil tudi v Sloveniji. Cena je zrasla za slabih 1.500 evrov in sicer ne glede na izbrano različico. Model 3 je bil v prvem polletju najbolje prodajani električni avtomobil v Sloveniji. Tesla jih je do konca junija pri nas registrirala 275.

Za zdaj še ni jasno, kakšne bi lahko bile podražitve za znamko MG Motor. Ta je kot del kitajske družbe SAIC deležna kar 38-odstotnega povišanja carin.