Tesla rekordno: bo Musk od zdaj lažje spal?

Po precej slabem začetku leta so pri Tesli dvignili tempo in podrli svoj prodajni rekord za pet tisoč avtomobilov. V drugem četrtletju so izdelali 87 tisoč avtomobilov in jih prodali še osem tisoč več.

Po slabih prvih treh mesecih je Tesla dvignila svoje prodajne številke in podrla prodajni rekord. Foto: Gregor Pavšič

Delnice so poskočile

Po turbolentnem prvem četrtletju, ko so pri Tesli pridelali kar nekaj sto milijonov evrov izgube in so številni pričakovali novo negativno četrtletje, je Elon Musk uspel negativen trend prekiniti v stilu. Od aprila do junija so proizvedli rekordno število avtomobilov – 87.048. Prodali so jih še nekoliko več – 95.200 – in tako za pet tisoč avtomobilov presegli dozdajšnji rekord. Zaradi dobrih poslovnih rezultatov je delnica Tesle takoj zrasla za osem odstotkov.

Prodaja po modelih:

Proizvodnja Dobavljena vozila Model S/X 14.517 17.650 Model 3 72.531 77.550 Skupaj 87.048 95.200

V prvih treh mesecih je Tesla prodala 50.900 modelov 3 in 12.100 modelov S in X. Ob pogledu na zgornje številke je prirastek naravnost neverjeten, za povečanje prodaje pa se morajo zahvaliti odlični prodaji v Evropi in predvsem na Kitajskem. Zaradi izteka prvega četrtletja so morali prodanih 7.400 vozil prišteti v drugo četrtletje, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa je Tesla prodala za 217 odstotkov več avtomobilov.