Tesla je v tretjem četrtletju svojim kupcem predala 462 tisoč avtomobilov. To je bilo 6,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. V drugem četrtletju jim je uspelo na ceste pripeljati le 410 tisoč avtomobilov.

Po dveh četrtletjih, ko je prodaja upadla, je bilo to za Američane spet pozitivno obdobje. Za večji del rasti se lahko spet zahvalijo Kitajcem, v Evropi in ZDA pa je povpraševanje po njihovih avtomobilih stagniralo.

Brez novosti je že stagnacija prodaje uspeh

Vozni park Tesle že dalj časa nima pravih novosti. Zadnja med temi je bila prenova modela 3, prenovo modela Y, ki bo prav gotovo znatno pospešila prodajo lani najuspešnejšega avtomobila na svetu, pa so prestavili v začetek prihodnjega leta.

Iz tega vidika so prodajni rezultati Tesle, ki ohranja stik z lanskimi rekordnimi rezultati, dejansko še dobri. Lani so globalno prodali 1,8 milijona avtomobilov. Če bi želeli letos preseči to število, bi morali v zadnjem četrtletju na ceste spraviti rekordnih 516 tisoč avtomobilov. Bolj realen razplet je slabši letni izkupiček kot v lanskem letu, kar pa se z omenjeno prenovo modela Y lahko spremeni v naslednjem letu.

Tesla je bila v tretjem četrtletju najuspešnejši proizvajalec električnih vozil. Kitajski BYD je v tem obdobju na ceste poslal 443 tisoč električnih avtomobilov.