Te znamke so v Sloveniji krizno leto izkoristile za rast

Med znamkami, ki so letos najbolj povečale število registracij so Toyota, Opel, Mercedes-Benz in tudi Jeep. Pri Toyoti število registracij poganja predvsem yaris cross, aktualni zmagovalec izbora Slovenski avto leta. Foto: Gregor Pavšič

Septembra so avtomobilski trgovci v Sloveniji dobavili 3.775 novih avtomobilov, lani v enakem obdobju pa 4.127. To pomeni 8,5-odstotni padec števila registracij. Na letni ravni so letos v Sloveniji v prvih treh četrtletjih registrirali 6.330 avtomobilov manj kot lani. To je 14,6-odstotni padec registracij, ki so še naprej odvisne predvsem od razpoložljivosti dobav iz avtomobilskih tovarn.

Pet najuspešnejših modelov po številu registracij je renault clio (1.097), škoda octavia (1.071) in volkswagen T-roc (1.063), kia sportage (895) in volkswagen tiguan (850).

Kdo je letos najuspešnejši?

Večina vodilnih znamk je letos zabeležila manj registracij kot v enakem obdobju lani. Volkswagnu so letos dobave upadle za 20 odstotkov, Škodi in Renaultu celo za 26 odstotkov. Med izjemami so predvsem Toyota, ki je dobave povečala za skoraj 800 avtomobilov oziroma 44 odsotkov, Opel (+49 %) in Mercedes-Benz (+38 %). Spodaj je pregled dvajsetih najuspešnejših avtomobilskih znamk v Sloveniji med januarjem in septembrom 2022.

prodaja 2021 prodaja 2022 spremembe (%) Volkswagen 7260 5766 -20,6 Škoda 4848 3556 -26,7 Renault 4490 3302 -26,5 Hyundai 2796 2544 -9 Toyota 1700 2461 +44,8 Kia 2164 2231 +3,1 Peugeot 2593 1891 -27,1 Dacia 2029 1571 -22,6 Opel 1050 1566 +49,1 Citroen 1997 1517 -24 Ford 1474 1157 -21,5 Fiat 1486 1084 -27,1 Audi 1164 1069 -8,2 Mercedes 692 960 +38,7 Seat 1456 945 -35,1 BMW 983 828 -15,8 Jeep 495 650 +31,3 Nissan 1280 650 -49,2 Suzuki 838 526 -37,2 Mazda 617 494 -19,9

vir: Sekcija za vozila, Trgovinska zbornica Slovenije