Podjetju milijarde, direktorjem desetine milijonov: to so največji zaslužkarji

Foto: Reuters Mary Barra je od leta 2013 izvršna direktorica koncerna General Motors (GM). Kot prva ženska je prevzela vodenje enega izmed treh velikih avtomobilskih proizvajalcev iz Detroita. Barra je lani skupaj dobila 27,8 milijona dolarjev, kar je bilo štiri odstotke manj kot predlani – razlog je bil v zaostanku za cilji delničarjev. Lani pa je Barra z GM dosegla zastavljene cilje in skupaj prejela 29,5 milijona dolarjev. Povprečna letna plača zaposlenega v GM je bila lani dobrih 95 tisoč dolarjev, torej je Barra zaslužila približno 310-krat več od povprečnega zaposlenega.

Kaj vse vključuje ta letni znesek?

Najprej je to osnovna plača, ki je že osem let 2,1 milijona dolarjev. Barra je nato dobila še 19,5 milijona v delniških nagradah, 6,6 milijona prek nadomestila s spodbujevalnega načrta, ob tem pa še 1,2 milijona dolarjev iz različnih drugih naslovov (ugodnosti, varčevalni načrt in zavarovanje, zdravstvena oskrba, službeni avtomobil …).

Delničarji so bili lani zadovoljni s poslovanjem Barre in GM, ki je vrednost delnice samo lani povečal za 50 odstotkov.

Jim Farley je kot izvršni direktor Forda v Detroitu sosed Barre. Lani so mu vsa nadomestila znižali za šest odstotkov, a je vseeno skupno prejel 24,8 milijona dolarjev.

Zgodba zase je Carlos Tavares, nekdanji izvršni direktor Stellantisa. Odpustili so ga, ker niso bili zadovoljni s smernicami in kondicijo koncerna, toda Tavaresu kljub temu odobrili 24 milijonov dolarjev izplačila. To je bil nadvse lep znesek glede na nenaden Tavaresov odhod. Predlani je resda zaslužil še bistveno več, in sicer kar 39,5 milijona dolarjev. To je bil 518-kratnik povprečne plače v Stellantisovem koncernu.

Veliki zaslužki izvršnih direktorjev nastajajo na temeljih visokih dobičkov koncernov. Samo Stellantis je imel lani 5,8 milijarde dolarjev dobička, Tavaresa pa je spodneslo 133 milijonov dolarjev izgube v drugi polovici lanskega leta.

Zaslužki pri evropskih avtomobilskih proizvajalcih so vendarle nižji. Ola Kallenius, prvi mož Mercedesa, je lani prejel 7,5 milijona evrov, predsednik koncerna Volkswagen Oliver Blume (istočasno vodi tudi znamko Porsche) pa je skupno prejel 10,3 milijona evrov. Skupaj s preostalimi vodilnimi menedžerji je sicer v luči varčevalnih ukrepov pristal na petodstotno znižanje osnovne plače. Volkswagnu je lani dobiček padel za dobro tretjino, a je še vedno znašal 12,3 milijarde evrov.

Nemčija ima sicer nizko razmerje med plačo izvršnega direktorja in povprečnega zaposlenega. Če je Barra zaslužila 310-krat več od povprečne plače pri GM, je leta 2022 predsednik BMW Oliver Zipse zaslužil 6,2 milijona evrov oziroma "le" 77-krat toliko kot njegov povprečni zaposleni. Zipse ima osnovno letno plačo sicer 1,95 milijona evrov, skupno pa je lani prejel 7,1 milijona evrov.