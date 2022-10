Sto največjih v Sloveniji: koliko denarja se obrne v avtoposlu?

Avtomobilsko industrijo od leta 2019 pretresajo številne krize. Najprej je bila to epidemija bolezni covid-19, pozneje je še veliko večje posledice pustila kriza z dobavami različnih sestavnih delov avtomobilov. Ti so se občutno podražili, kar velja tako za nove kot rabljene avtomobile. Toda poslovni rezultati največjih trgovcev z avtomobili v Sloveniji so kljub temu odlični.

Največji med njimi, to je podjetje Porsche Slovenija, je imelo lani več kot pol milijarde evrov prometa in 15,1 milijona evrov čistega dobička, kažejo podatki poslovnega imenika Bizi.si. Prvih pet trgovcev je imelo 1,5 milijarde evrov prometa. Toda kljub vpadljivim rezultatom to ne pomeni, da se v avtomobilskem poslu cedita le med in mleko. Število trgovcev z novimi in predvsem rabljenimi avtomobili (največkrat iz uvoza) se povečuje, a večino med njimi predstavljajo majhna podjetja ali celo samozaposleni podjetniki. Tudi obseg prometa, še bolj pa dobička, pri večini ni bajen.

Po podatkih Sekcije vozil pri Trgovski zvezi Slovenije so leta 2018 v Sloveniji na novo registrirali 74.735 novih osebnih avtomobilov, leta 2019 še 73.193. Lanski izkupiček je bil 63.675 registracij, kar je 15 odstotkov manj kot leta 2018.

Foto: Reuters

39 odstotkov avtotrgovcev je espejev

Trenutno je v Sloveniji aktivnih 1.318 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s prodajo avtomobilov. Med temi je 824 družb z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in 515 samostojnih podjetnikov. Le petnajst trgovcev je imelo lani več kot 50 milijonov evrov prometa, 326 med njimi pa vsaj milijon evrov prometa. Več kot 500 trgovcev ni ustvarilo niti 100 tisoč evrov prometa.

Velike razlike se kažejo tudi v izkazanih dobičkih, na katere sicer lahko na letni ravni vplivajo različni poslovni dogodki oziroma računovodski vnosi. Petnajst podjetij je imelo vsaj milijon evrov dobička, 31 jih je zaslužilo vsaj pol milijona, 82 pa vsaj sto tisoč evrov. Izkazani dobiček za lansko leto je bil torej pri 93 odstotkih trgovcev pod sto tisočaki.

Foto: Gregor Pavšič

Pri Porsche Slovenija v zadnjih štirih letih le v "koronskem" letu 2019 niso presegli meje pol milijarde prometa, so pa lani zaslužili v tem obdobju zanje rekordnih 15,1 milijona evrov. Med prvo deseterico je večina trgovcev zastopnikov za posamezne znamke (ali sestrska podjetja), po uspešnosti pa izstopajo tudi nekateri zasebni trgovci, kot so Avto Slak, A2S, Malgaj in Selmar.

Spodaj je seznam stotih najuspešnejših avtotrgovcev po izkazanem prometu, ki so že oddali poslovne rezultate za leto 2021. Med večjimi trgovci manjkata Toyota Center in podjetje MMS, uvoznik znamke Mazda.

NAZIV Čisti prihodki od prodaje Čisti dobiček ali izguba 1 PORSCHE SLOVENIJA, D.O.O. 503.380.089 € 15.198.563 € 2 RENAULT NISSAN SLOVENIJA, D.O.O. 437.129.691 € 5.613.153 € 3 PORSCHE INTER AUTO D.O.O. 248.175.263 € 7.054.012 € 4 TOYOTA ADRIA D.O.O. 177.283.236 € 7.874.903 € 5 AUTOCOMMERCE, D.O.O. 143.899.842 € 1.779.387 € 6 KMAG D.O.O. 104.115.976 € 5.684.593 € 7 P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O. 100.685.903 € 5.365.380 € 8 AVTO TRIGLAV D.O.O., LJUBLJANA 97.368.890 € 705.027 € 9 SUMMIT MOTORS LJUBLJANA, D.O.O. 86.405.624 € 1.985.326 € 10 BMW SLOVENIA, D.O.O. 70.243.717 € 2.261.121 € 11 HYUNDAI AVTO TRADE D.O.O. LJUBLJANA 65.184.412 € 1.356.974 € 12 C AUTOMOBIL IMPORT D.O.O. 64.965.084 € 2.548.516 € 13 AVTO SLAK D.O.O. 58.598.253 € 702.491 € 14 A2S D.O.O. 53.823.559 € 576.650 € 15 AVTOHIŠA MALGAJ, D.O.O. 53.563.730 € 361.737 € 16 SUMMIT AVTO, D.O.O. 48.520.216 € -99.234 € 17 SELMAR, D.O.O. 48.411.591 € 2.265.253 € 18 AVTOTEHNA VIS, D.O.O. 46.614.918 € 658.884 € 19 MIVEKS D.O.O. 46.086.003 € 792.526 € 20 TPV AVTO D.O.O. 46.022.467 € 437.466 € 21 AVTO AKTIV INTERMERCATUS D.O.O. 44.956.261 € 18.987.400 € 22 AVTOHIŠA REAL, D.O.O. 42.599.238 € 106.404 € 23 AVTOHIŠA VRTAČ, D.O.O. KRANJ 42.409.996 € 437.760 € 24 AVTOTEHNIKA CELJE D.O.O. 41.481.034 € 296.787 € 25 PAN-JAN D.O.O. 35.659.041 € 926.078 € 26 VCAG D.O.O. 35.089.669 € 1.951.340 € 27 KPM MOTOR D.O.O. 34.168.034 € 422.914 € 28 1K AVTO D.O.O. - V STEČAJU 26.815.959 € -39.857 € 29 AVTOMARKET REBERNIK D.O.O. 26.484.209 € 460.983 € 30 AUTODELTA D.O.O. 25.349.463 € 180.420 € 31 PAA GLOBAL, D.O.O. 24.896.748 € 26.054 € 32 AC KONDOR, D.O.O., LJUBLJANA 24.640.125 € 371.695 € 33 ASP D.O.O. 23.870.752 € 455.320 € 34 AVTO LEV D.O.O. 21.964.602 € 421.240 € 35 BERUS D.O.O. 19.644.095 € 99.339 € 36 ACE AVTO D.O.O. 18.174.068 € 760.845 € 37 AVTO KOLETNIK D.O.O. 17.799.895 € 30.209 € 38 AC - MOBIL, D.O.O. LJUBLJANA 17.683.325 € -35.200 € 39 WALLISMOTOR LJUBLJANA D.O.O. 16.844.984 € -668.153 € 40 AVTOPLUS D.O.O. KOPER 16.820.641 € 165.848 € 41 MAKOMA, D.O.O. 16.298.182 € 61.877 € 42 AVTOHIŠA VIČ, D.O.O. 16.207.051 € 291.238 € 43 AVTO RAJH D.O.O. 15.511.254 € 159.531 € 44 AVTO ŠKAFAR D.O.O. 15.507.890 € 936.082 € 45 AVTO JARC D.O.O. 15.433.714 € 98.993 € 46 PR MOTO D.O.O. 14.136.051 € 588.160 € 47 AC FRI-MOBIL D.O.O. 13.932.793 € 386.611 € 48 TESLA ENERGY D.O.O. 13.811.336 € 169.049 € 49 SPC ŠKERJANEC, D.O.O. 13.622.850 € 52.365 € 50 ADRIA PLUS, D.O.O. NOVO MESTO 13.128.725 € 731.159 € 51 A.B.C. D.O.O. 13.018.155 € 56.281 € 52 MALGAJ, D.O.O. 12.947.093 € 77.606 € 53 FERDINAND POSEDI D.O.O. 12.927.822 € 295.086 € 54 ASI D.O.O. IDRIJA 12.510.828 € 278.312 € 55 AVTO PARTNER D.O.O. 12.341.013 € 370.851 € 56 TODEX D.O.O. 11.930.247 € 36.646 € 57 GP AVTO GREGOR PAJEK S.P. 11.889.240 € 100.362 € 58 BETA MOBIL, D.O.O., LJUBLJANA 10.734.268 € 96.383 € 59 AVTO ŠTALEKER D.O.O. 10.635.831 € 55.260 € 60 AVTO SCHEL D.O.O. 10.373.477 € 99.997 € 61 RODEX D.O.O. 10.215.218 € 12.039 € 62 AVTO MOSTE D.O.O. 10.096.039 € -187.677 € 63 CENTER JEREB D.O.O. 9.862.969 € 295.397 € 64 AVTOHIŠA KLEMENČIČ D.O.O. 9.446.256 € 1.704 € 65 AUTOHIŠA SLAK D.O.O. 9.399.936 € 512.704 € 66 CENTER VOZIL D.O.O. 9.373.002 € 100.989 € 67 PREMIUM MOTORS D.O.O. 9.240.000 € 10.886 € 68 AVTOVAL D.O.O. 8.995.902 € 465.739 € 69 AVTOHIŠA KRANJ, D.O.O. 8.921.001 € 78.242 € 70 AVTO CENTER CELEIA, D.O.O., CELJE 8.470.620 € 20.617 € 71 SAWAL D.O.O. 8.250.980 € 725.839 € 72 AVTOHIŠA KOLMANIČ & DOKL D.O.O. 8.221.174 € 47.586 € 73 KORINITA AC D.O.O. 8.180.245 € 431.690 € 74 RADANOVIČ BREŽICE, D.O.O. 8.061.792 € 42.072 € 75 AUTOBINCK LJUBLJANA D.O.O. 8.038.150 € 61.038 € 76 BRAUN D.O.O. 7.994.210 € 39.821 € 77 AVTOLINE D.O.O. 7.835.314 € 34.470 € 78 AC LOVŠE D.O.O. 7.292.210 € -517.354 € 79 PSC PRAPROTNIK, D.O.O. 7.189.412 € 202.100 € 80 AVTOHIŠA KAVČIČ, D.O.O. 7.181.156 € 87.173 € 81 KREATIVNI NAJEMI, D.O.O. 6.763.296 € 244.556 € 82 AVTOMOBILI P.R. D.O.O. 6.701.790 € 53.310 € 83 ACP D.O.O. 6.673.573 € 55.357 € 84 AH FURMAN D.O.O. 6.633.259 € 258.639 € 85 AVTOHIŠA MEŠKO D.O.O. 6.626.671 € 143.707 € 86 AVTO KONCEPT D.O.O. 6.488.076 € 33.111 € 87 AI AVTO D.O.O. 6.449.263 € 89.847 € 88 PLEŠKO CARS, D.O.O. BREZOVICA 6.437.600 € 36.863 € 89 AC MARIBORSKA D.O.O. 6.394.954 € 238.195 € 90 AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA 6.365.342 € 82.588 € 91 FPL AVTOCENTER PUŠNIK D.O.O. 6.323.919 € 124.910 € 92 JORAS CENTER D.O.O. 6.319.491 € 48.296 € 93 BIBI D.O.O. 6.249.484 € 27.778 € 94 SBA D.O.O. 6.158.969 € 341.736 € 95 AUTOCLASS D.O.O. 6.081.012 € 52.659 € 96 TUBO INT D.O.O. 5.999.051 € 18.170 € 97 PSC TIM D.O.O. 5.869.653 € 49.784 € 98 CAST, D.O.O. 5.739.268 € 11.024 € 99 AVTO CENTER VOVK D.O.O. 5.631.956 € 26.553 € 100 VK AVTO D.O.O. 5.596.657 € 9.161 €

vir: Bizi.si