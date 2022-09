Umik Renaulta iz Slovenije, prihod Izraelcev – kaj se spreminja?

Danes tudi uradno distribucijo znamk Renault, Dacia, Nissan in Alpine v Sloveniji prevzema izraelska skupina Taavura. Namesto podjetja Renault Nissan Slovenija, ki je lani v regiji ustvarilo slabe pol milijarde evrov prometa in 5,6 milijona evrov dobička, nastaja podjetje Grand Automotive Adriatic s sedežem v Ljubljani. Za obiskovalce salonov in servisov, ki niso v lasti novega lastnika, se ne bo spremenilo praktično nič.

Renault ima že od obdobja Industrije Motornih Vozil (IMV) in poznejšega Revoza tesno vez s Slovenijo. Medtem ko ostaja negotova dolgoročna usoda Revozove tovarne, se spreminja tudi način poslovanja Renaulta v Sloveniji.

Že aprila so v Parizu svojo slovensko podružnico, podjetje Renault Nissan Slovenija, prodali izraelski poslovni skupini Taavura. Ta bo distribucijo Renaulta, Dacie in Nissana v Sloveniji prevzela prek podjetja Grand Automotive (GA). Renault Nissan d. o. o. se bo preimenoval v GA Adriatic d. o. o.

Renault Nissan Slovenija je do zdaj vodil Francois Delion, ki je novo službo v okviru Renaulta že našel v Parizu. Foto: Renault Nissan

Obiskovalci prodajnega salona ali servisa tudi z zamenjavo lastnikov uvoznika oziroma distributerja razlik ne bodo opazili. GA Adriatic je namreč zgolj uvoznik vozil in delov, prodajno-servisna mreža pa ni v lasti podjetja. Vsi trgovci pri GA Adriatic le kupujejo vozila in dele, prodajajo pa jih v svojih salonih – ker morajo tam slediti standardom Renaulta, Nissana ali Dacie, se navzven ne spreminja praktično nič.

"Za kupce vozil in stranke servisov omenjena zamenjava lastnika ne predstavlja nobene spremembe, saj bodo vse aktivnosti na slovenskem trgu tekle naprej prek že dobro uveljavljene prodajno-servisne mreže. Obstoječi zaposleni bodo tudi pod novim podjetjem nadaljevali s svojim delom," pomirja vodstvo družbe. Edino pravo novost naj bi navzven prikazovali novi kontaktni elektronski naslovi. Tudi GA Adriatic bo namreč še naprej posloval z istimi zaposlenimi v istih prostorih na Dunajski cesti v Ljubljani.

Taavura Holding je bil ustanovljen leta 1948 in je največja izraelska družba s področja cestnih prevozov in logistike. Skupina upravlja svojo avtomobilsko divizijo v Centralni in Vzhodni Evropi in regiji Adriatic več kot 20 let. Skupina upravlja avtomobilski, mobilnostni in logistični inovacijski center. Taavura ima preko 6.500 zaposlenih, celotna Skupina pa ima okoli 15 tisoč zaposlenih.

Clio je za Renault v Sloveniji še vedno glavni paradni konj prodaje. Foto: Gašper Pirman

Lani s 5,6 milijona evrov dobička

Podjetje Renault Slovenija je v Sloveniji veljalo za drugega največjega trgovca z avtomobili. Po obsegu poslovanja jih je presegal le Porsche Slovenija. Lani so po podatkih poslovnega imenika Bizi.si s poslovanjem v regiji ustvarili 437 milijonov evrov prihodkov in imeli 5,6 milijona evrov čistega dobička.

prihodki od prodaje čisti dobiček 2021 437 milijonov EUR 5,6 milijona EUR 2020 426 milijonov EUR 3,4 milijona EUR 2019 557 milijonov EUR 7,2 milijona EUR 2018 534 milijonov EUR 8,4 milijona EUR 2017 478 milijonov EUR 4,8 milijona EUR

vir: Bizi.si

Podjetje bo vodil Lovre Živković

Vodenje slovenskega podjetja GA Adriatic d. o. o. bo s prvim oktobrom prevzel nov izvršni direktor Lovre Živković. V preteklosti je delal tako za Volvo kot Hyundai.

Ob njem bodo kot direktorji za prodajo in marketing v Sloveniji za posamezne znamke skrbeli Petar Nevistić za znamki Renault in Alpine, Anže Sernel za Dacio ter Lidija Ruden Kostrevc za Nissan. Francois Delion, ki je podjetje Renault Nissan Slovenija vodil v zadnjem obdobju, je v okviru Renaulta že začel z novo službo v Parizu.

Nov lastnik ni prevzel le Renaultovega posla v Srbiji

Tiste skupne službe, ki so v Ljubljani v preteklosti skrbele za Slovenijo, Hrvaško, Srbijo in druge države nekdanje Jugoslavije, bodo zdaj skrbele za vse naštete. Izjema bo Srbija, kjer bo znamke Renaultove skupine prevzel drug lastnik. Našteti direktorji bodo delali tako v Ljubljani kot v Zagrebu, bodo pa Slovenci več dni v mesecu v Ljubljani, Hrvati pa več dni v mesecu v Zagrebu.

V vodstvu novega podjetja poudarjajo, da spreminjajo le lastnika in nič drugega. Ker so kopirali dozdajšnjo organizacijsko strukturo, bo tudi razlik tako malo. Že do zdaj so imeli v regiji tri podjetja, to so bili Renault Nissan Slovenija, Renault Nissan Hrvatska in Renault Nissan Srbija. Tudi pri zastopanju znamk sprememb ne bo. GA Adriatic ima Renault, Nissan, Dacio in Alpine, GA Croatia pa vse omenjene razen Alpine – te znamke na Hrvaškem za zdaj namreč uradno še niso lansirali.