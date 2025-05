Med Lendavo in Koprom: koliko stane 45 minut hitrejša vožnja? Zanimivi rezultati.

Foto: DEMS Vožnja z električnim avtomobilom po avtocesti s skrajnega vzhoda do zahoda (Lendava-Koper) danes ni več pravi zalogaj, taka vožnja z različnimi avtomobili pa ponuja zanimive podatke in vpogled v različne tipe novejših avtomobilov. To je pokazala vsakoletna vožnja članov društva DEMS, ki so se na pot iz Prekmurja na Primorsko odpravili z zelo različnimi avtomobili - od premijskega audija A6 e-tron do različnih Teslinih avtomobilov in tudi veliko cenejšega dongfeng boxa.

baterija Lendava Baterija Koper Čas potovanja Število polnjenj Poraba [kWh/100 km] Povpr. hitrost [km/h] Audi Q6 e-tron 98% 22% 02:44 0 23,9 112 EQA 250+ 96% 15% 02:47 0 18,6 110 Tesla Model Y AWD 96% 7% 02:48 0 18,6 111 Audi A6 e-tron 98% 27% 02:48 0 22,2 109 Tesla Model Y RWD 96% 0% 02:50 0 16,1 109 Ford Explorer 98% 17% 02:53 0 20,0 108 Tesla Model Y 97% 25% 02:53 0 16,0 106 Tesla Model Y 94% 6% 02:58 0 15,5 103 Tesla Model 3 LR 90% 15% 03:00 0 15,3 104 Tesla Model 3 97% 18% 03:02 0 14,2 101 Hyundai Ioniq 5 RWD 84 kWh 98% 40% 03:10 0 16,4 96 Tesla Model 3 RWD 98% 28% 03:17 0 11,7 94 Tesla Model 3 RWD 95% 30% 03:19 0 11,5 93 Tesla Model 3 83% 24% 03:23 0 11,3 93 Dongfeng Box 100% 7% 03:29 0 12,0 89 Tesla Model Y RWD 90% 20% 03:30 0 12,0 88 Volkswagen ID.4 PRO 68% 27% 03:34 1 19,4 87 Tesla Model Y 88% 20% 03:38 0 12,1 86 Hyundai Kona 64 kWh 98% 17% 03:43 0 15,3 88 Škoda Enyaq 83% 21% 03:57 1 16,9 78

vir: DEMS

Foto: DEMS

Foto: DEMS

Pot je prevozilo 22 avtomobilov. Vožnja je bila dolga dobrih 300 kilometrov, potekala pa je v sobotnem dopoldnevu - vožnjo so nekoliko upočasnili tako zastoji kot tudi gradbišča na avtocestnem križu. Le dva med avtomobili sta na poti polnila baterijo, pri enem izmed obeh zato, ker se je na pot odpravil le z 68-odstotno napolnjenostjo. Ostale baterije so bile napolnjenje od 83 do 100 odstotkov.

Najhitreje je pot do Kopra prevozil mercedes audi Q6 e-tron, le nekaj minut več pa so potrebovali mercedes EQA, Tesla model Y long range in audi A6 e-tron. Razlika med njimi je bila le štiri minute.

Foto: DEMS

Med prvim in zadnjim je bila ena ura razlike. Zanimiva je primerjava najhitrejših in dongfeng boxa, ker gre pri kitajskem avtomobilu za povsem nasproten tip segmenta električnih vozil. Box je pripeljal 45 minut pozneje, kar ni slabo za več kot tristo kilometrov in okrog tri ure vožnje. Majhna baterija s kapaciteto 44 kWh pa je zadoščala za celo pot, saj je voznik med potjo ni polnil. Razlika proti nekaterih teslam je bila pol ure, kar pomeni razliko v povprečni hitrosti med 10 in 15 kilometri na uro.

Najnižjo porabo je imela tesla model 3 (11,3 kWh/100 km), a tudi na račun nekaj počasnejše vožnje. Poraba pri najhitrejših teslah model Y je bila okrog 18 kWh na sto kilometrov. Hitrejša vožnja, ki torej vozniku pridobi od 30 do 45 minut časa, pomeni višjo porabo za okrog šest do osem kWh. To pri strošku energije prinese razliko od 10 do 15 evrov, kar pa že ni zanemarljiv znesek.