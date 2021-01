Te avtomobilske znamke so imele največ vpoklicev

Proizvajalci vlagajo ogromne vsote v razvoj svojih modelov, z njimi v razvojni fazi prevozijo na sto tisoče kilometrov, toda kljub temu se nekatere napake pokažejo šele po prodanih nekaj tisoč primerkih in med vožnjo v realnem prometu. Razvojne steze in računalniške simulacije še vedno ne zmorejo predvideti vsega, zato morajo proizvajalci te napake odpraviti z vpoklicem. Tudi v lanskem letu je bilo teh vpoklicev ogromno, glede na uradne podatke pa smo naredili lestvico tistih proizvajalcev, ki so v lanskem letu vpoklicali največ avtomobilov.

Evropska unija ima agencijo z nekoliko nenavadnim imenom – sistem za hitro izmenjavo informacij. Agencija išče in opozori na varnostne težave, ki jih lahko nek prodajni produkt v Evropski uniji ima. Seveda bdijo tudi nad avtomobili in glede na njihove ugotovitve morajo proizvajalci uvesti vpoklic za odkrito napako. V teh primerih je strošek popravila vedno na strani proizvajalca in zelo redko na strani potrošnika.

Vpoklic se lahko zgodi tudi za avtomobile, ki niso več v garanciji ali pa že nekaj let niso na cesti. Zaradi varnostne pomanjkljivosti bi se moral na vpoklic odzvati vsak lastnik avtomobila, v prihodnosti pa bo avtomobil brez opravljenega vpoklica težje prodati ali pa to (v nekaterih državah) sploh mogoče, dokler ne bo odpravljena varnostna pomanjkljivost. Je pa seznam seveda do določene mere lahko krivičen do znamk, ki imajo večje število modelov. Posledično se povečuje število vpoklicev, ker si modeli med seboj delijo tehniko in tehnologijo.

Citroënov vpoklic v večini primerov vezan na koncernski motor 1.2

Francoski proizvajalec je opravil v letu 2020 osemnajst vpoklicev, ki so bili vezani na trinajst različnih modelov. Med poglavitnimi krivci za največji vpoklic med vsemi je bil 1,2-litrski bencinski motor skupine PSA, zato so v servisne delavnice morali zapeljati vsi avtomobili, izdelani med marcem 2013 in aprilom 2017. Citroën je opravil tudi devet vpoklicev za modela jumpy in spacetourer, tako kot v preteklih letih pa sta bila to največkrat vpoklicana avtomobila pri znamki. Še štiri vpoklice so si ''prislužili'' berlingo, C3 in DS 7 crossback.

Audijev vpoklic zaradi blagega hibrida

Na šestem mestu med proizvajalci z največ vpoklici je Audi. Vpoklicati so morali več kot pol milijona avtomobilov z vgrajenim blago hibridnim pogonom, med njimi so bili modeli A4, A5, A6, A7 in Q5. Lastniki so morali avtomobile pripeljali v servisno delavnico, kjer so odpravili težave na integriranem zaganjalniku, saj bi lahko napaka povzročila kratek stik in požar. Audi je vpoklical še vse modele Q7, ki so bili izdelani med julijem in sredino novembra leta 2019. Odpraviti so morali težave pri sprednji kameri, saj bi lahko prišlo do samovžiga. V letu 2020 je Audi tako izvedel devetnajst vpoklicev pri dvanajstih različnih modelih.

Audiju je lansko leto največ preglavic povzročal blago hibridni pogon. Foto: Gašper Pirman

Mini je imel v lanskem letu dva vpoklica, a imajo v ponudbi le dva modela. Foto: Branka Grbin

Toyota je imela največ težav z yarisom

Toyota je v preteklosti že poskrbela za nekaj rekordnih vpoklicev, vendar je bilo lansko leto nekoliko mirnejše. Šestkrat so v servisne delavnice poklicali lastnike yarisov zaradi težav pri zračnih blazinah in varnostnih pasovih, vpoklicu pa se ni izognil niti športni GRMN, kjer so na servisu popravili težave z žarometi in puščanjem goriva. Toyota je v lanskem letu tako vpoklicala štirinajst modelov in izdala 22 različnih servisnih popravkov.

Tudi pri Volkswagnu težave z litrskim motorjem

Ne le Volkswagen, tudi pri Seatu so imeli težave z litrskim trivaljnim TSI-motorjem. Nemci so morali vpoklicati vse modele s tem motorjem, izdelanim med leti 2018 in 2020. Med prizadetimi so caddy, golf, gofs sportsvan, passat, polo, sharan, touran, t-cross, t-roc in up. Štirikrat so morali v servisne delavnice zapeljali še passat in polo, trikrat pa so pozvali lastnike amaroka, cdrafterja, golfa, tiguana, touarega in transporterja. Skupno so pri Volkswagnu izvedli 24 vpoklicev pri dvanajstih modelih.

Fordovo leto v znamenju kuge

Lansko leto je imel ford velike načrte z novo kugo, ki je imela poleg običajnih motorjev na voljo tudi priključno hibridni pogon. A ravno kombinacija bencina in elektrike jim je povzročila največ sivih las. Zaradi težav pri bateriji in možnosti samovžiga so celo za nekaj časa prekinili prodajo, kasneje pa so vpoklicali že prodanih 33 tisoč kug. Trikrat so vpoklicali še focusa, saj bi lahko vijak na menjalniku poškodoval kable. V servisne delavnice so poklicali vse focuse, izdelane med leti 2018 in 2020. Ob koncu leta je Ford izvedel štiriindvajset vpoklicev pri šestnajstih modelih.

Kuga je kot prvi Fordov avtomobil imela priključno hibridni pogon, a jim je zaradi napak na baterijah povzročil veliko sivih las. Foto: Gašper Pirman

Motor in težave z jermeni pri Peugeotu

Pri Peugeotu so se lansko leto ukvarjali (poleg združitve s skupino FCA) predvsem s težavami z 1,2-litrskim motorjem in nepričakovanimi poškodbami na pogonskemu jermenu. Težave so zaznali na enajstih modelih (partner, 208, 2008, 3008 in 5008), aktivirali 28 vpoklicev in na servis poklicali več kot 370 tisoč vozil.

Največ modelov, največ vpoklicev

Največkrat vpoklican avtomobil v letu 2020 in posledično tudi največkrat vpoklicani mercedes je razred A (prejšnja in zdajšnja generacija). Na servis so ga poklicali kar desetkrat. Šestkrat so pošto na dom dobili lastniki razreda C in E. Med številnimi športnimi terenci so največ tovarniških težav zaznali pri GLB in GLE, oba so vpoklicali po petkrat. Skupno se je številka ustavila pri 57 vpoklicih pri 27 modelih.

Mercedes-Benz ima največje število modelov, posledično tudi največje število vpoklicev. Foto: Gregor Pavšič