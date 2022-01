Takšen bo znotraj novi Renaultov SUV #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kljub pokončno usmerjenemu zaslonu na dotik so pri Renaultu ohranili fizična stikala, ki so vidna pod zaslonom. Foto: Renault

Renault bo kmalu v celoti razkril prihajajoči model austral, ki bo z novo arhitekturo, tehnologijo in podobo neposredna zamenjava za srednjeveliki model kadjar. Tokrat so Francozi pokazali potniško kabino, ki bo očitno zelo podobna tisti iz novega električnega megana e-tech. V ospredju je seveda pokončno postavljeni 30,5-centimetrski zaslon na dotik in enako veliki digitalni merilniki.