Tako rešitev dodatnih tretjih vrat bi lahko uporabil Fiat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po za zdaj še neuradnih podaktih pri Fiatu razmišljajo o novi trivratni izvedbi malega fiata 500, je poročal Autonews Europe. Na sovoznikovi desni strani bi tak avtomobil dobil dodatna manjša tretja vrata, ki bi olajšala dostop do zadnjih sedežev, avtomobilu pa bi dodala okrog 30 kilogramov mase. Tak avtomobil bi lahko na cestah videli prihodnje leto.

Vrata bi bila vpeta na zadnjem delu, šlo bi za tako imenovani “samomorilski” tip vrat.

Rešitev, ki je ne bi videli prvič

V preteklosti smo nekaj avtomobilov s takim konceptom že videli. Dodatna manjša vrata (na obeh straneh) sta imela mazda RX8 in tudi prva generacija minija clubmana. Podobno rešitev, a na obeh straneh avtomobila, imata danes tudi električna BMW i3 in mazda MX-30. Asimetrično zasnovo števila stranskih vrat je imel tudi hyundai veloster, a v tem primeru so bila stranska vrata na desni strani enake velikosti ter klasične zasnove.

Prva generacija minija clubmana. Foto: MINI

Mazda RX8. Foto: Mazda