Novost v Zagrebu: "drive-in" test z avtomobilom

Pri zavodu so poudarili, da testiranje opravljajo v avtomobilih testiranih oseb, kar izboljšuje varnost teh oseb in tudi varnost zdravstvenih delavcev. Foto: Učni zavod za javno zdravje dr. Andrija Štampar

V Zagrebu so uredili hitro in enostavno testiranje za okužbo na novi koronavirus covid-19, pri katerem sploh ni treba izstopiti iz osebnega avtomobila.

Tovrstno testiranje so uvedli pred zgradbo Učnega zavoda za javno zdravje dr. Andrija Štampar. Napotnico za testiranje lahko Hrvati dobijo pri zdravnikih družinske medicine.

Posameznik ostane v avtomobilu

Več testiranih oseb je najboljši ukrep za zgodnjo diagnostiko in preventivo pred okužbami z novim koronavirusom. Zato bo tudi nova metoda testiranja v avtomobilih prispevala k hitrejšemu odkrivanju okuženih oseb. Pri zavodu so poudarili, da testiranje opravljajo v avtomobilih testiranih oseb, kar izboljšuje varnost teh oseb in tudi varnost zdravstvenih delavcev. Gre za enega od dodatnih ukrepov v izrednih okoliščinah, kot je epidemija novega koronavirusa, za zaščito zdravja državljanov, so še zapisali.

Na Hrvaškem so imel sicer danes 867 potrjenih okužb s koronavirusom covid-19. Do zdaj so naredili sedem tisoč testov, od tega zadnji dan 600. Z uvedbo testiranj, ko posameznik ostane v avtomobilu, želijo povečati predvsem preventivne ukrepe proti morebitnemu širjenju okužbe.

Video - "drive-in" testiranje v Zagrebu