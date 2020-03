Nova ideja iz ZDA: k maši kar z avtomobilom

Medtem ko so začeli duhovniki v Sloveniji svoje obrede prenašati prek interneta, so se v ZDA domislili cerkvenih obredov z obiskom avtomobila.

Glavni razlog za to idejo so omejitve družbenih stikov v času epidemije z novim koronavirusom. Cerkev Gateway Fellowship Church iz San Antonia je organizirala večje parkirišče z avtomobilom, kamor so povabili svoje vernike. Podobno kot v avtomobilskem kinu "drive-in" so parkirali vozila, nato pa za poslušanje obreda nastavili radijski sprejemnik na točno določeno frekvenco, je poročal KENS 5.

Z avtomobilom lahko aktivno sodelujejo

Kot so sami objavili na Twitterju, so v nedeljo izpeljali štiri taka srečanja. Pri tem so za svoje goste pripravili tudi navodila, kako naj z avtomobili sodelujejo pri obredu. Prižgani žarometi nakazujejo petje, vključeni brisalci dviganje rok, pobliskavanje z žarometi vzklikanje "amen", z vključenimi štirimi smerniki posameznik napove, da je potreben molitve …

We can't wait to see you on Sunday at Drive-In Church!



Service Times

Sunday: 9AM | 10AM | 11AM | 12PM pic.twitter.com/bWWqAZrhMl — Gateway Fellowship Church (@gatewaysatx) March 27, 2020