Takih stikal nima nihče: ta SUV bi bil lahko nevaren Tesli, toda … #foto

Vozili smo enega izmed prvih petih Nissanovih športnih terencev, ki so prispeli v Slovenijo. Ariya je moderno in prefinjeno zasnovano vozilo, ki črta mejo med premijskim in velikoserijskim avtomobilskim svetom ter nudi celovit električni avtomobil za konkurenčno ceno. Je eden redkih na trgu, ki bi teoretično lahko na dvoboj ena na ena izzval tudi prodajnega rekorderja teslo model Y. Navsezadnje ima ariya nekaj pomembnega, česar že dolgo nima več nobena tesla.

Foto: Nissan Po vsaj dveh letih zamika je Nissan v Slovenijo pripeljal svoj električni športni terenec. Ta pritegne pozornost s svojo obliko, prostorno notranjostjo in nekaterimi tehnološkimi rešitvami – najbolj edinstveni so v konzole integrirana haptična stikala. Ariya bi bila lahko s celotnim električnim paketom, kjer še posebej izstopa 22-kilovatni polnilec AC, eden najbolj konkurenčnih avtomobilov na trgu. Glede na cene bi se lahko postavila bo bok tudi tesli model Y. Težava je le v slabši prepoznavnosti znamke in dejstvu, da ariyo izdelujejo na Japonskem – to bo vplivalo na daljši dobavni rok.

Palec gor: moderna oblika, prostornost za potnike, integrirani haptični gumbi, predgretje baterije, 22-kilovatni polnilec AC, cena

Palec dol: plitek prtljažnik, ni prtljažnika spredaj, doplačljiv 22-kilovatni AC-polnilec, dobavni rok

Foto: Nissan

Foto: Gregor Pavšič

Ni najnovejša, a še vedno presega evropsko konkurenco

Za Nissan športni terenec ariya nikakor ni prvi vstop v svet elektromobilnosti, saj so bili z obema generacijama leafa na tem področju celo med pionirji. Toda vmesno obdobje je bilo za Japonce veliko manj prodorno in v tem času je Nissan tudi v Evropi izgubil precej prepoznavnosti na trgu. Ariya je s prihodom v Slovenijo sicer zamudila leto ali dve, toda kljub temu vozilo kaže enega najbolj celovitih električnih paketov med primerljivimi vozili. Ariya tehnično presega evropske tekmece in bi se lahko teoretično postavila ob bok tudi tesli model Y, navsezadnje ima ariya tudi konkurenčno ceno.

Nissan ariya v primerjavi z nekaj tekmeci:

dolžina baterija prtljažnik polnjenje DC polnjenje AC cena (EUR) nissan ariya 2WD 4,59 m 63 kWh 468 l do 130 kW do 22 kW 46.900 nissan ariya 2WD 4,59 m 87 kWh 468 l do 130 kW do 22 kW 53.400 nissan ariya 4WD 4,59 m 87 kWh 468 l do 130 kW do 22 kW 56.400 tesla model Y 4,75 m 57 kWh 854 l do 170 kW do 11 kW 42.990 tesla model Y 4,75 m 75 kWh 854 l do 250 kW do 11 kW 49.990 volkswagen ID.4 4,58 m 77 kWh 543 l do 135 kW do 11 kW 50.746 volkswagen ID.4 4WD 4,58 m 77 kWh 543 l do 175 kW do 11 kW 53.697 škoda enyaq 4,64 m 58 kWh 585 l do 120 kW do 11 kW 38.710 škoda enyaq 4,64 m 77 kWh 585 l do 135 kW do 11 kW 51.037 škoda enyaq 4WD 4,64 m 77 kWh 585 l do 175 kW do 11 kW 54.801 volvo EX30 4,23 m 49 kWh 318 l do 153 kW do 11 kW 39.730 volvo EX30 4,23 m 64 kWh 318 l do 153 kW do 11 kW 45.035 volvo EX30 4WD 4,23 m 64 kWh 318 l do 153 kW do 11 kW 50.255

Video – zanimivi integrirani haptični gumbi

Foto - zanimiva konzola z integriranimi haptičnimi gumbi:

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prostorna in minimalistična notranjost po okusu premijskih znamk

Ariya je prefinjena in z nekaterimi rešitvami trka na vrata premijskega segmenta. Najbolj v oči padejo integrirani haptični gumbi. Rešitev tovrstnih stikal v konzoli z imitacijo lesa resnično deluje prefinjeno in posebno. Prav gotovo lahko zaradi minimalizma – ta stikala ob izklopu motorja dobesedno izginejo – taka ariya tudi tekmec premijskim športnim terencem z električnim pogonom.

V notranjosti si je mogoče pomagati tudi s 15 centimetrov pomično sredinsko konzolo. Počutje za volanom je dobro, notranjost je svetla in prostorna. Podrobneje bomo avtomobil seveda ocenili po nekoliko daljšem testu.

Prtljažnik dokaj plitek, pogrešamo še tistega dodatnega spredaj

Avtomobil ima vse pomembne tehnične elemente, ki jih v takem vozilu pričakujemo. Predgretje baterije je mogoče vklopiti ročno, delovanje avtomobila je mogoče nadzirati prek aplikacije, tudi notranjost je zaradi namenske električne platforme dobro izkoriščena. Prostora za potnike je precej, prtljažnik pa ni največji in tudi dokaj plitek je. Pogrešamo dodatni sprednji prtljažnik za hrambo kablov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Polnilec bo velik adut, a moral bi biti preprosto serijski

Eden največjih adutov ariye bo 22-kilovatni polnilec za izmenični tok AC. Ta sicer ni serijski, stane pa tisoč evrov. Prav gotovo bi ga morali trgovci vključiti v serijsko opremo, saj je sicer vgrajeni polnilec že zastarele moči do 7,4 kilovata. V svojem razredu bo ariya edina s tako tehnično rešitvijo. Tudi tesle takega polnilca že od prvih modelov S nimajo več.

Pri 22-kilovatnem polnilcu je mogoče baterijo namreč zelo solidno polniti na večini javnih polnilnic, kjer konkurenca zmore komaj moč do 11 kilovatov. Pri hitrem polnjenju DC ariya ne ponuja izjemno visoke konične moči. Meja je postavljena pri 130 kilovatih. Pri Renaultu polnjenje DC ne prepriča, tudi na tem področju bomo sodbo pri ariyi ustvarili po testnem preizkusu. Po podatkih proizvajalca se baterija od 20 do 80 odstotkov napolni v slabe pol ure. To obljublja dobro krivuljo moči polnjenja, kar je lahko rezultat boljšega sistema za predgretje baterije.

Baterija ima dve kapaciteti in zanjo se v Evropi odloči okrog 30 odstotkov kupcev ariye. Kapaciteta manjše baterije je povsem solidnih 63 kilovatnih ur (kWh), kapaciteta večje pa znaša 87.

Naročilo potuje na Japonsko, dobava bo trajala vsaj pet mesecev

Ariya bo prav gotovo eden najbolj vpadljivih in modernih avtomobilov na slovenskih cestah. Kljub konkurenčnosti in tudi cenovni primernosti vozila pa ariye slovenskih cest vsaj za zdaj še ne bodo preplavile kot tesle. Ariyo namreč izdelujejo na Japonskem. Od naročila do prevzema bo trajalo vsaj pet mesecev, saj je zadnje tedne tudi ladijski prevoz z Daljnega vzhoda vse manj predvidljiv. Hitrejša možnost bo še prek Nissanovega logističnega skladišča na Madžarskem, kjer je razpon razpoložljivih vozil vendarle dokaj omejen. Nissan je v Slovenijo zdaj pripeljal prvih pet avtomobilov, v regiji jih želi uvoznik letos prodati 50.