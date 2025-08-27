Volkswagen je izdelal novo generacijo priljubljenega T-roca, ki je 12 centimetrov daljši kot do zdaj.

Foto: Volkswagen Prvo generacijo T-roc so na trg uvedli leta 2017 in se je hitro uveljavila. Posodobitev je sledila v modelnem letu 2022. Lani se je za kompaktnega vsestranskega športnega terenca, ki ga proizvajajo v portugalskem obratu v Palmeli blizu Lizbone, odločilo približno 292 tisoč kupcev novih vozil po vsej Evropi. Skupno je bilo do danes prodanih več kot dva milijona vozil. S tem je T-roc postal najuspešnejši Volkswagnov športni terenec na svetu, takoj za tiguanom.

Avtomobil na trg prihaja jeseni, v Nemčiji bodo cene zanj od dobrih 30 tisoč evrov naprej.

Foto: Volkswagen

Novi T-roc je 12 centimetrov daljši

Zdaj so pri Volkswagnu razkrili novega, ki je evolucija predhodnika. Od tega je 12 centimetrov daljši, kar se bo občutilo predvsem pri prostornosti za potnike na zadnji klopi. Tudi prtljažnik jim je uspelo povečati za 30 odstotkov, tako da ima zdaj 475 litrov osnovne prostornine.

V notranjosti je dobil aktualne elemente modernih Volkswagnovih modelov – na primer vrtljivo stikalo med sprednjima sedežema (upravljanje z vmesnikom, glasnostjo zvočnikov, izbira profila vožnje …), ročica samodejnega menjalnika se je preselila desno ob volanski obroč.

Vsi pogoni blagi ali polni hibridi, dizelskega motorja ni

V Evropi bo T-roc na voljo s hibridiziranimi motorji. Osnova bo blagi hibrid na osnovi 1,5-litrskega bencinskega motorja (85 ali 110 kW), temu pa kmalu sledita še dva polnohibridna modela. Pri vseh naštetih se bo moč prek serijskega sedemstopenjskega samodejnega menjalnika prenašala na sprednji kolesi. Pozneje bo T-roc na voljo tudi s štirikolesnim pogonom, in sicer v povezavi z dvolitrskim bencinskim motorjem TSI. Prav tako bo pozneje na voljo tudi zmogljivejša različica T-roc R.

