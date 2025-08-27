Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
27. 8. 2025,
7.01

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
yangwang U9 YangWang BYD

Sreda, 27. 8. 2025, 7.01

1 ura, 4 minute

Yangwang U9 track edition

Kitajci z več kot tri tisoč “konji” do osupljive hitrosti 472 kilometrov na uro #video

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
BYD yangwang U9 rekord | Foto BYD

Foto: BYD

Kitajci so z avtomobilom yangwang U9 track edition na stezi v Nemčiji dosegli hitrost 472 kilometrov na uro.

Nov rekord je na stezi Papenburg v Nemčiji lovil BYD, največji kitajski proizvajalec avtomobilov in tudi eden vodilnih na področju razvoja avtomobilskih baterij. BYD ima podznamko Yangwang za visokozmogljive športne avtomobile, model U9 pa je njen najbolj znan primerek.

Serijski avtomobil ima dva elektromotorja s sistemsko močjo 960 kilovatov, v različici track edition pa pogon sestavljajo kar štirje 555-kilovatne motorje in s tem sistemsko moč pogona 2.250 kilovatov (3.059 “konjev”).

Izkoristiti več kot tri tisoč "konjev" v praksi

Z uporabo elektromotorjev nove generacije, 1.200-voltnega sistema in učinkovitega toplotnega nadzora nad delovanjem baterije, je bila zmogljiost superšportnika izjemna. Dosegli so najvišjo hitrost 472,41 kilometra na uro, kar je nov absolutni rekord za električne avtomobile. Za rekordni dosežek so za U9 izdelali tudi posebne pnevmatike, ki so pri takih hitrostih ena glavna omejitev avtomobilov.

BYD je U9 že testiral tudi na stezi Nordschleife, kjer bi lahko lovili dosežke električne konkurence - xiaomija SU7 ultra, rimac nevere in porsche taycana turbo GT.

Video - prikaz hitre vožnje yangwang U9 track edition

yangwang U9 YangWang BYD
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.