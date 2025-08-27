Kitajci so z avtomobilom yangwang U9 track edition na stezi v Nemčiji dosegli hitrost 472 kilometrov na uro.

Nov rekord je na stezi Papenburg v Nemčiji lovil BYD, največji kitajski proizvajalec avtomobilov in tudi eden vodilnih na področju razvoja avtomobilskih baterij. BYD ima podznamko Yangwang za visokozmogljive športne avtomobile, model U9 pa je njen najbolj znan primerek.

Serijski avtomobil ima dva elektromotorja s sistemsko močjo 960 kilovatov, v različici track edition pa pogon sestavljajo kar štirje 555-kilovatne motorje in s tem sistemsko moč pogona 2.250 kilovatov (3.059 “konjev”).

Izkoristiti več kot tri tisoč "konjev" v praksi

Z uporabo elektromotorjev nove generacije, 1.200-voltnega sistema in učinkovitega toplotnega nadzora nad delovanjem baterije, je bila zmogljiost superšportnika izjemna. Dosegli so najvišjo hitrost 472,41 kilometra na uro, kar je nov absolutni rekord za električne avtomobile. Za rekordni dosežek so za U9 izdelali tudi posebne pnevmatike, ki so pri takih hitrostih ena glavna omejitev avtomobilov.

BYD je U9 že testiral tudi na stezi Nordschleife, kjer bi lahko lovili dosežke električne konkurence - xiaomija SU7 ultra, rimac nevere in porsche taycana turbo GT.

Video - prikaz hitre vožnje yangwang U9 track edition