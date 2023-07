Take prikolice na cestah v Sloveniji ne vidite vsak dan #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izjemno dolga prikolica za zadkom danskega audija je bila prava paša za oči in blizu tistega, kar v svetu karavaninga pogosto označujemo za “dnevno sobo” na štirih kolesih. Skoraj enajst metrov dolga prikolica alpine v različici 903HT predstavlja vrh ponudbe te serije. V njej je lahko do devet ležišč in vso potrebno udobje za prikolico, ki se na trgu prodajajo za slabih 50 tisoč evrov.

Prešerne mere in udobje prikolice z devetimi ležišči

Prikolica je dolga natančno 10,9 metra, široka je 2,46 metra in visoka 2,6 metra. Pripravljena za pot in počitnikovanje ima maso 2,3 tone. Notranja dolžina znaša 8,9 metra, širina pa 2,31 metra.

Navzven jo odlikuje aerodinamična oblika, zadaj veliko panoramsko streho, pa zračni difuzorji, talno ogrevanje, stabilno podvozje AL-KO, silhuetna osvetlitev LED, 167-litrski hladilnik, 50-litrska posoda za svežo vodo in podobno udobje, ki pritiče počitniški prikolici na taki ravni.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto - pogled v notranjost prikolice

Foto: Adria Mobil

Foto: Adria Mobil

Foto: Adria Mobil

Foto: Adria Mobil

Foto: Adria Mobil