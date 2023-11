Taka bo 25 metrov dolga pridobitev za Čehe #foto

Praga ima razvejan in dobro delujoč sistem javnega prometa. Njegovo jedro so podzemna železnica, tramvaji in tudi avtobusi z električnim pogonom, tako imenovani trolejbusi. Ti energijo dobijo prek fizične povezave avtobusa in električnih žic nad cesto.

Tudi brez povezave z žicami lahko pelje do enajst kilometrov

Nova pridobitev za Prago bo skoraj 25 metrov dolg trolejbus z dvojnim pregibom. To je trollino 24, izdelek konzorcija poljskega Solarisa in češke Škoda Group, ki pa deluje neodvisno od podjetja Škoda Auto, proizvajalca avtomobilov. Uporabljajo sicer enako oznako, ki pa je drugačne barve kot pri avtomobilih.

Natančna dolžina električnega trolejbusa je 24,7 metra. Ima štiri osi, od tega sta dve pogonski. Vsak izmed motorjev ima moč 160 kilovatov. Del pogona je tudi baterija s kapaciteto 60 kilovatnih ur, ki dobi energijo iz žic nad cesto. Ko te niso na voljo ali pa voznik ročno prekine povezavo, lahko trolejbus s pomočjo baterije vozi vsaj enajst kilometrov daleč.

Prostora za 179 potnikov

Trolejbus bo vozil med osrednjo železniško postajo in letališčem Vaclava Havela, na njem pa je prostora za 179 potnikov.

Solaris je podobne avtobuse z dvojnim pregibom predstavil že pred štirimi leti in jih nato leto pozneje že preizkušal v Bratislavi.

Trolejbuse smo poznali tudi v Sloveniji - po Ljubljani so taki avtobusi vozili med leti 1951 in 1971, v Piranu pa že med leti 1909 in 1911.