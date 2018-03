Svetovni avto leta 2018 je volvo XC60

V New Yorku je nagrado za svetovni avtomobil leta 2018 osvojil volvo XC60, ki je v finalu premagal mazdo CX-5 in range rover velarja.

Organizacija WCOTY (World Car Of The Year) je ob odprtju avtosalona v New Yorku razglasila najboljše avtomobile leta 2018 po izboru 82-članske žirije strokovnjakov iz Azije, Evrope in Severne Amerike. Foto: wcoty

Volvo, drugič

Nagrado je prevzel predsednik uprave Volva Hakan Samuelsson, ki je v Ženevi prejel tudi nagrado za svetovnega avtomobilskega direktorja leta 2018 in nagrado evropski avtomobil leta 2018 za model CX40. Popolno prevlado je kronal še s prevzemom nagrade za svetovni avtomobil leta 2018 za model XC60. Volvo je v ožjem finalu premagal mazdo CX-5 in range roverja velarja.

Svetovni avto leta 2018 je postal volvo XC60. Foto: wcoty

Kako poteka izbor najboljših?

Člani žirije glasujejo v kategorijah svetovni, luksuzni, športni, mestni in zeleni avto leta 2018. Pri mestnih (urban) avtih je omejitev njihova dolžina, ki ne sme presegati štirih metrov, pri zelenih (green) pa poraba, ki ne sme presegati štirih litrov na sto kilometrov. Zadnja kategorija bo prihodnje leto dobila novo ime – inovacija leta – ter nov pomen, ki je povezan s smernicami razvoja avtomobilske industrije. Ta gre v smeri elektrifikacije, avtonomne vožnje, povezljivosti in varnostnih sistemov.

Preostali dobitniki nagrad so še:



Svetovni prestižni avto leta 2018: audi A8



Svetovni športni avto leta 2018: BMW M5



Svetovni dizajn leta 2018: range rover velar



Svetovni zeleni avto leta 2018: nissan leaf



Svetovni mestni avto leta 2018: volkswagen polo