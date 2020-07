Stroj, ki hodi: tako se premika 280-tonski sovjetski kopač #video

Ta velikanski kopalni stroj so izdelali okoli leta 1979 v takratni Sovjetski zvezi in nosi precej nenavadno ime ЭШ 6,5/45. Za razliko od modernih strojev in robotov, ki so okretni in hitri, je ta velikan počasen in okoren. Veliko besed pri tem ima tudi njegova masa 280 ton in sama velikost stroja.

Zakaj mora stroj ''hoditi''?

Za odgovor na to vprašanje se moramo preseliti na začetek dvajsetega stoletja. Takrat je ze velikanske kopalne stroje, ki so s pomočjo Foto: Wikimapia ogromnega žerjava zmogli v hitrem času premakniti veliko količino materiala pestila težava - postali so pretežki. Postali so tako težki, da so morali zgraditi železniške tire po katerih so jih premikali, preden so se tla pod njimi pričela pogrezati.

Velik premik se je zgodil leta 1908, ko je Oscar Martinson iz podjetja Monighan Machine Company izumil prvi ''hodeči'' kopalni stroj. Premikajoči se kopalni stroji so se lahko prosto premikali in se izognili pogrezanju v zemljo. Hkrati so zaradi gromozanskih ''nog'' bistveno lepše porazdelili svojo težo na tla in imeli drugi del stroja pri kopanju naslonjen na tla.

Počasen in okoren, a zelo učinkovit

Pri premiku mu pomaga dolga roka žerjava, na katero se nasloni, dvigne in se s pomočjo hidravličnih nog premakne naprej ali nazaj. S ponavljanjem gibanja se lahko na kratkih razdaljah kopalni stroj premika po delovišču in se obenem umika področju, kjer bi se zlahka pogreznil. So počasni in okorni, a na koncu svoje delo opravijo z odliko.

Sodeč po podatkih dostopnih na spletu so izdelali okoli šest strojev ЭШ 6,5/45, zato je pogled nanj redek. Še toliko težje ga je ujeti, ko se premika s svojimi ogromnimi nogami.