Ob koronakrizi bankrot še enega avtomobilskega velikana

Zaradi epidemije koronavirusa so se številna podjetja znašla v težavah. Zaradi padca prodaje in povpraševanja se je v težavah znašel tudi BBS, ki izdeluje platišča in je del številnih dirkaških serij. V Nemčiji so zaradi padca prodaje morali razglasiti bankrot, a to še ne pomeni tragičnega konca za podjetje, ki ga očitno čaka še ena rekonstrukcija.

BBS se je v težavah znašel že tretjič. Prvič je podjetje leta 2007 vložilo prošnjo za bankrot, zato ga je kupilo belgijsko podjetje. Nove težave so imeli leta 2015, ko so jih od Belgijcev odkupili Južni Korejci. A tudi Nice Corp, večinski lastnik podjetja, očitno ni povlekel pravih potez in epidemija koronavirusa je razgalila vse težave tega nemškega podjetja. Kot poroča autoevolution, je zaradi "nepričakovanega izginotja obljubljenih plačil" podjetje zašlo v finančne težave, kaj točno to pomeni, pa uradno še ne vemo.

Prihaja novi lastnik?

Kot so poročali nekateri bolje obveščeni mediji, je BBS vložil postopek bankrota izključno v Nemčiji. Kot razlog so navedli zmanjšanje naročil in ustavitev proizvodnje zaradi epidemije covid-19. To pomeni, da bodo podjetje reorganizirali ter nadaljevali proizvodnjo platišč in drugih delov.

Kako bo ta poteza vplivala na proizvodnjo v drugih državah, za zdaj še ni znano, niti ni znano, ali bo podjetje prevzelo kakšno drugo podjetje. Pred kratkih je BBS podpisal tudi pogodbo z dirkaško serijo Nascar. Vsem ekipam bi morali za prihodnjo sezono dobavljati osrednjo zatezno matico za platišča in 18-palčna aluminijasta platišča.