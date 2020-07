Virus in kriza? Porscheju se ta čas kar smeji.

V času krize, povezane z novim koronavirusom, so prav premijske znamke opažale manjše padce prodaje. Med temi je v pozitivnem smislu izstopal Porsche. Globalno so v prvem polletju prodali slabih 117 tisoč avtomobilov, kar je bilo 12 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani (133 tisoč). V Evropi je bil padec za Porsche 18-odstoten. Letos so do konca junija tu prodali 32.312 avtomobilov.

Odličen začetek za električnega taycana

Medtem ko sta še vedno najbolj priljubljena posamezna modela cayenne (39.245 vozil) in macan (34.430 vozil), je odlične rezultate v prvem polletju dosegel tudi njihov prvi električni avtomobil taycan.

Do zdaj so jih prodali 4.480, kar je okrog 3,8 odstotka celotne prodaje Porscheja. V drugem četrtletju so jih prodali 3.089, kar je že skoraj petodstotni delež v tem časovnem obdobju.