Prazni saloni, pri Hrvatih tudi ceste: to je kruta slika leta 2020

Prodaja novih avtomobilov je v prvem polletju v Evropi upadla za 38 odstotkov, tudi junija za 22 odstotkov. V prvih šestih mesecih so v Evropi prodali 2,6 milijona novih avtomobilov manj kot v enakem obdobju lani. Med posameznimi državami je kriza, tudi zaradi vpliva na turizem, z vidika avtomobilske prodaje najbolj prizadela Hrvate.

Prvo polletje je v evropski avtomobilski industriji poskrbelo za rekordne padce prodaje, ki so bili posledica epidemije koronavirusa. Razmere na trgu se počasi vračajo na lansko raven, ki pa je bila v vseh pogledih rekordna. V prvem polletju je prodaja v Evropi upadla za 38 odstotkov, kažejo podatki Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov (ACEA). Da krize še ni konec, kažejo tudi podatki junijske prodaje. Ta je bila v primerjavi z istim mesecem lani nižja za 23 odstotkov, prodali so skoraj 300 tisoč manj novih avtomobilov.

Hrvate je kriza udarila dvojno

Med posameznimi državami so padci prodaje zelo različni. Najbolj negativen učinek položaja je doživela Hrvaška. Trgovci so imeli prav tako nekaj časa zaprte prodajne salone, nato pa se je - ob splošni ustavitvi letalskega turizma - prestavila tudi osvežitev flote podjetij za najem avtomobilov. Hrvate je tako z vidika prodaje avtomobilov - prodaja pravnim osebam je prav zaradi turistične storitvene dejavnosti tam zelo pomembna - kriza prizadela dvojno.

V primerjavi z lanskim polletjem je prodaja novih avtomobilov na Hrvaškem upadla za 54 odstotkov. Lani so v tem obdobju prodali 38.216, letos le še 17.423 avtomobilov. Več kot 50-odstotni padec je doživela tudi Španija (-50,9 odstotka), tik pod tem pragom pa je statistično Portugalska (-49,6 odstotka).

Prodaja v Sloveniji upadla "le" za slabih 32 odstotkov, a vsa vozila niso ostala doma

Na drugi strani so najnižji upad občutili Finci (-21,4 odstotka), manj kot 30-odstotni upad pa so doživeli tudi Danci, Čehi, Ciprčani, Madžari, Litovci, Nizozemci, Švedi in Norvežani.

V Sloveniji je po podatkih ACEA prodaja avtomobilov upadla za slabih 32 odstotkov (-31,9 odstotka). Na bruto trgu, ki upošteva tudi prodajo vozil v tujino, so lani v Sloveniji do konca junija prodali 41.122 avtomobilov, letos še 28.005.

Kljub prihodu nove corse je prodaja Opla (skupaj z britanskim Vauxhallom) letos v Evropi upadla že za 55 odstotkov. Foto: Gašper Pirman

Slabo so jo v prvem polletju odnesle tudi nekatere posamezne avtomobilske znamke. Med večjimi izstopa padec Opla oziroma Vauxhalla, ki je dosegel kar 55 odstotkov slabši rezultat kot v prvem polletju 2019. Namesto lanskih 475 tisoč so letos prodali le še 213 tisoč avtomobilov.

Le malo bolje je bilo pri Renaultovi znamki Dacia. Njihova prodaja je letos 46 odstotkov slabša kot lani. Lani so prodali 311 tisoč, letos 166 tisoč novih avtomobilov.

Za okrog 50 odstotkov je upadla tudi prodaja znamkam, kot so Lada, Jeep, Alfa Romeo, Mazda, Ford in Jaguar.

Volkswagen pred Renaultom in Peugeotom

Koncernu Volkswagen je uspelo v prvem polletju preseči 1,3 milijona prodanih novih avtomobilov, kar pa je vseeno 700 tisoč avtomobilov manj kot lani (-36 odstotkov). Znamka Volkswagen je bila med vsemi najuspešnejša s 576 tisoč prodanimi avtomobili (-39 odstotkov), Renault jih je prodal 357 tisoč (-39 odstotkov), Peugeot pa 316 tisoč (-40 odstotkov).

Zelo redkim avtomobilskim znamkam je uspelo padec zadržati pod 30 odstotki, na primer Toyoti (-28 odstotkov) in Porscheju (-15 odstotkov). V praksi pa je že rezultat, ki prinaša manj kot 40-odstotni padec, za avtomobilske znamke v Evropi letos velik uspeh.