Strategija Škode: znani obrisi prihodnosti za octavio

Pri Škodi trdijo, da bo octavia ostala eden od stebrov te avtomobilske znamke, v roku desetih let pa bo predvidoma dobila tudi povsem električno različico.

Škodin pregled naslednjih modelov kaže tako na novosti pri športnih terencih kot tudi električnih pogonih zanje. Že do leta 2026 pričakujemo sedemsedežni športni terenec, urbani majhen električni avtomobil, križanca in tudi majhni športni terenec, ki bo nadomestil fabio.

Še pred tem bodo Čehi prenovili klasično octavio, ki na ceste prihaja čez dve leti. Toda to konca desetletja namerava Škoda kar 70 odstotkov svojega zaslužka že ustvariti prek električnih avtomobilov.

Kakšna bo električna octavia?

Škodin izvršni direktor Klauz Zellmer je za britanski Autocar potrdil tudi razvoj povsem električne octavie. Ta bo na ceste prišla pred letom 2035, ko Evropska unija napoveduje konec prodaje novih avtomobilov s klasičnimi motorji.

Zellmer ne skriva ambicij, da bi tudi klasično octavio kar najdalje ohranili v prodajnih salonih in tako poskrbeli za njeno zelo široko bazo kupcev. V tem primeru bi “bencinska” octavia ostala na zdajšnji platformi, novo električno pa bodo predvidoma že izdelali na naslednji koncernski električni platformi SSP. Volkswagen bo to platformo začel uporabljati že leta 2025.

Realni doseg prek 500 kilometrov

Zellmer prav tako pravi, da bo octavia ostala limuzina in ne športni terenec (kot fabia), a da bo dobila nekoliko bolj “terenski” oblikovalski videz. Podobno kot pri nedavno predstavljenem konceptu električnega sedemsedežnika, lahko tudi pri električni octaviji pričakujemo realen doseg prek 500 kilometrov in moč polnjenja do 200 kilovatov.