Star je 34 let, prevoženih ima le 508 kilometrov #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na prvi pogled ta BMW ne deluje nič posebnega, a so v 34 letih z njim prevozili le 508 kilometrov.

Na prvi pogled ta BMW ne deluje nič posebnega, a so v 34 letih z njim prevozili le 508 kilometrov. Foto: SuperVeturra

Praktično vsi že govorijo o gospodarskem ohlajanju držav, proizvajalci se pripravljajo na krizo in za povečanje prodaje že ponujajo tudi dodatne ugodnosti. A svet starodobnikov je od tega povsem umaknjen in cene določenih modelov segajo v višave. Eden takšnih je BMW 325 iX iz leta 1986, prvi štirikolesno gnani model znamke. Ta primerek ima prevoženih le 508 kilometrov, zanj pa prodajalec želi kar 55 tisoč evrov.

Ta posebni BMW serije 3 je naprodaj v Veliki Britaniji, in sicer pri prodajalcu superšportnih avtomobilov Koenigseggu. Kako je BMW prišel v družbo superšportnikov iz Švedske in drugih pregrešno dragih avtomobilov, ni jasno. Si pa po svoje zasluži svoje mesto med temi posebneži, saj je prav tako edinstven.

V 34 letih prevozil le 508 kilometrov

V prodajni salon v Veliki Britaniji je BMW 325 iX, izdelan 27. marca leta 1986 s kodno oznako E30, prišel iz Danske. Bil je del zbirke z 32 avtomobili, pri Superveturri pa bodo prodajali celotno zbirko, v kateri so bili tudi mclaren P1 GTR, ferrari enzo, ferrari F50 in številni drugi pregrešno dragi modeli.

Precej nenavadna izbira v takšni zbirki, a BMW je čakal v klimatiziranem skladišču. Dostavili so ga lastniku, ta pa je z njim le redkokdaj opravil krajšo vožnjo. V 34 letih je lastnik z njim prevozil vsega 508 kilometrov – to je v povprečju 15 kilometrov na leto.

Pogled na merilnike razkriva, da je lastnik v povprečju z njim na leto prevozil vsega 15 kilometrov. Foto: SuperVeturra

Je lahko avtomobil po toliko letih še nov?

V tem primeru je odgovor preprost, da. Gre za pravzaprav nov avtomobil, s prvotnimi gumami in na karoseriji se vidi celo tovarniško Foto: SuperVeturra nameščen zaščitni vosek. Ob prihodu v salon so mu zamenjali olje in akumulator, vse preostalo je nedotaknjeno. Notranjost sicer ne diši več po novem, a nima niti ene najmanjše praske ali znake uporabe.

325 iX s kodno oznako E30 si je svoje mesto med superšportniki prislužil, ker gre za redek primerek znamke. Gre za prvi štirikolesno gnani serijsko proizvajani BMW, ki je bil priljubljen predvsem v ZDA in Kanadi. V primerjavi z običajno serijo 3 ima ta nekoliko poširjene blatnike in prilagojene pragove. Poganja ga 2,5-litrski vrstni šestvaljnik (M20) z 126 kilovati in 222 njutonmetri navora.

Zanj želijo 55 tisočakov

Čeprav gre za unikaten primerek, pravzaprav edino tako ohranjeno serijo 3 s štirikolesnim pogonom na svetu, je cena naravnost nora. Zanj želijo 48 tisoč funtov, kar je skoraj 55 tisoč evrov.

Notranjost je praktično nova in nima niti enega znaka uporabe. Foto: SuperVeturra