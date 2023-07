Športnost na vsakem koraku. Novi Audi A4 sedaj v posebni ponudbi!

Oglasno sporočilo

Novi Audi A4 in Audi A4 Avant z najnaprednejšo tehnologijo in športnostjo na vsakem koraku. Limuzina Audi A4 z redno maloprodajno ceno 39.237 evrov*, je lahko zdaj v posebni ponudbi vaš že od 31.490 evrov* z vključenim dodatnim paketom komfort in business* ter motorjem 35 TFSI s 150 "konjskimi" močmi.

Foto: Porsche Inter Auto

Za vas so pri Porsche Inter Auto do konca marca 2023 pripravili posebno ponudbo. V tej ponudbi sta na voljo limuzina Audi A4 in karavan Audi A4 Avant. Oba modela sta v tej ponudbi z že vključenim paketom dodatne opreme komfort in business*. Audi A4 združuje kakovostno in funkcionalno zasnovano notranjost, inovativne tehnologije na področju digitalizacije in vrhunske užitke v vožnji. Vsa vozila lahko pred naročilom preizkusite na testni vožnji in si jih ogledate v njihovem salonu. Vozilo na fotografijah v salonu je opremljeno z dodatno opremo za doplačilo.

Pohitite in ujemite odlične prihranke do 31 .3. 2023!

Akcijski novi Audi A4 35 TFSI (110 kW/150 KM) – naročite ga po svojih željah! Zelo bogato opremljen, z dodatnim paketom komfort in business brez doplačila! Zmogljiv in varčen motor 35 TFSI s 150 "konjskimi" močmi in ročnim šeststopenjskim menjalnikom.

redna cena: 39.237 €*

akcijska cena z Audi BON: 31.490 €*

preverite ponudbo: Audi A4 akcija

Foto: Porsche Inter Auto

Akcijski novi Audi A4 Avant 35 TDI (120 kW/163 KM) – naročite ga po svojih željah! Zelo bogato opremljen, z dodatnim paketom komfort in business brez doplačila! Zmogljiv in varčen motor 35 TDI s 163 "konjskimi" močmi in ročnim šeststopenjskim menjalnikom.

redna cena: 51.394 €*

akcijska cena z Audi BON: 38.990 €*

preverite ponudbo: Audi A4 Avant akcija

Foto: Porsche Inter Auto

Novi Audi A4 in Audi A4 Avant v tej ponudbi lahko naročite in opremite čisto po svojih željah ter okusu – izberite si dodatno opremo, barvo zunanjosti, platišča, oblazinjenje in še veliko druge dodatne opreme. V akcijski ceni je že upoštevan popust ob nakupu in popust Audi BON financiranje/zavarovanje*. Dobavni rok naročenega vozila je odvisen od konfiguracije izbranega modela.

Novi Audi A4 35 TFSI z vključeno bogato opremo in dodatno ugodnostjo: paket komfort in business

Navdušeni boste nad bogato serijsko opremo, ki velja za Audi A4 in Audi A4 Avant. Serijska oprema vsebuje: 16-palčna aluminijasta lita platišča, trikraki usnjen in večfunkcijski volan, radio MMI s sprejemom DAB, vmesnik Bluetooth, svetilki LED zadaj, dekorativne srebrno sive elemente, diamantni lak, voznikov informacijski sistem, tempomat, Audi pre sense city, Audi connect – klic v sili&servis, avtomatsko klimatsko napravo, Audi drive select, žarometa LED spredaj in še veliko več. (1)

Serijska oprema

žarometi LED

16-palčna aluminijasta platišča

daljinsko centralno zaklepanje

električni pomik stekel in ogledal

deljiva sedežna klop

čelni in bočne zračne vreče SIDEGUARD

sistem START - STOP

radio MMI

Že vključena dodatna ugodnost – business paket, ki vključuje:

asistenca za dolge žaromete

zvočni sistem Audi

navigacija plus z ekranom na dotik MMI, Audi Connect

voznikov informacijski sistem z barvnim zaslonom

Audi phone box (predal za telefon) z brezžičnim polnjenjem, ojačevalnik antene LTE

active lane assist

večfunkcijski trikraki usnjen volan

Že vključena dodatna ugodnost – komfort paket, ki vključuje:

naslon za roke spredaj

parkirni senzorji spredaj in zadaj

ambientalna osvetlitev LED

ogrevani sedeži spredaj

notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem

shranjevalni in prtljažni paket

Foto: Porsche Inter Auto

Najboljši v čisto vseh pogledih – novi Audi A4

Nova limuzina Audi A4 je avtomobil, ki se je v preteklosti že neštetokrat dokazal kot zaupanja vredno in udobno vozilo. Kako bi sicer pojasnili, da je ta model na cestah že vse od leta 1994 in je zdaj na voljo kupcem že v peti generaciji. Še vedno navdušuje z odličnim udobjem in voznimi lastnostmi ter omogoča mirno, a tudi dinamično vožnjo, v kateri uživajo vsi potniki. V limuzinski različici je dolg 4,74 metra in je s tem "polnokrvna" limuzina, ki prepriča predvsem tiste kupce, ki si želijo veliko klasičnega avtomobila. Poleg tega njegov prtljažnik premore od 480 litrov dalje. S tem je odlično poslovno, a tudi družinsko vozilo, ki se ponaša z veliko elegance in kakovostnih materialov v notranjosti ter tako rekoč večnim dizajnom zunanjosti. Pravi Audi, ki ga prepoznate in občutite takoj, ko sedete vanj.

Foto: Porsche Inter Auto

Vse, kar ta avtomobil ponuja, pa si kupec lahko omisli za ugodno ceno, ki je vredna premisleka. Kako bi si drugače razložili, da za 29.990 evrov* lahko dobite različico 35 TFSI z odličnim dvolitrskim motorjem, ki zmore 110 kilovatov (150 KM) ter bogato opremo. Vse od asistence za dolge žaromete, zvočnega sistema Audi, navigacije plus MMI z ekranom na dotik, Audi phone box z brezžičnim polnjenjem pa do parkirnih senzorjev, ambientalne osvetlitve LED in ogrevanih sedežev …

Ker je A4 seveda na voljo tudi v karavanski različici, ki jo pri znamki tradicionalno poimenujejo Avant, je logično, da je ta različica tudi do zdaj našla veliko kupcev. Prtljažnik je seveda nekaj večji, meri od 495 litrov dalje, a je njegova oblika izredno prepoznavna in všečna. Dokaz, da so tudi karavani lahko všečni dinamični avtomobili. Za 38.990 evrov* lahko kupec dobi različico Avant 35 TDI z odličnim dizelskim motorjem z dvema litroma delovne prostornine in 120 kilovati (163 KM). Z njim postanejo družinski izleti dogodek zase, odlikuje ga tudi izredno nizka poraba, ob vsem tem pa zagotavlja obliko udobja in opreme enako kot v limuzinski različici.

Priznamo, da odločitev med limuzino ali karavanom ni enostavna. Oba zagotavljata veliko in še malo več, v ničemer ne puščata neizpolnjenih želja, oblikovno pa sta si dovolj različna, da vsak meri na svoje kupce. Bolj umirjena limuzina, ki je pisana na kožo uradnim reprezentativnim nalogam, in karavan, ki nagovarja tudi voznike z družinskimi transportnimi potrebami. V obeh pa ste z Audijem A4 varno na poti.

Foto: Porsche Inter Auto

"Novi Audi A4 je po prenovi še bolj simpatično zašiljen in z ostrimi linijami precej nastopaški. Če mu dodate paket S line, bo lovil poglede kljub zadržani barvi ter vsem dal vedeti, da je superavto," so zapisali v reviji Volan, pri Siolu pa dodajamo, da so pri Audiju že poznanim kakovostim dodali predvsem nekoliko drznejši videz in digitalno nadgradili potniško kabino. Gre za skrbno izdelan, dobro opremljen in dodelan karavan. Ste vedeli, da lahko novi Audi A4 limuzino dobite že od 29.990 €* dalje? Izkoristite ponudbo in si zagotovite Audi A4 z veliko mero športnosti, kakovosti, digitalizacije in prilagodljivosti.

Zakaj je novi Audi A4 in Audi A4 Avant iz te ponudbe zares izjemna izbira, nam je zaupal Boštjan Lovšin, prodajni svetovalec za nova vozila Audi pri Porsche Inter Auto.

"Audi A4 je že vrsto let eden izmed najbolj zaželenih modelov znamke Audi. Zdaj je kupcem na voljo v zares posebni ponudbi, kakršne še ni bilo! Kupci lahko izbirajo med limuzino in karavanom, akcijska modela z vrhunskim pogonskim sklopom sta več kot le odlično opremljena, saj kupci brezplačno dobijo tudi vrhunski paket komfort in business. Naša posebna ponudba velja v kombinaciji s posebno obliko financiranja Audi bon in popusta v obliki znižanja maloprodajne cene," pravi Boštjan Lovšin.

Foto: Porsche Inter Auto

Bi radi menjali staro za novo? Hitro in preprosto: odkup rabljenih vozil in hitra cenitev vozila

in hitra cenitev vozila dodatne ugodnosti staro za novo

ugodno financiranje in zavarovanje Vas zanimajo vozila Audi? Stopite v stik z njimi, z veseljem so vam na voljo. Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, 6000 Koper Igor Jurada, tel.: +386 5 61 16 502

Katja Valantič, tel.: +386 5 61 16 501 Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150, 2000 Maribor Denis Rojs, tel.: +386 2 45 02 661

Nejc Vuk, tel. +386 2 450 26 62 Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana Boštjan Lovšin, tel.: +386 1 53 03 505

Lea Ernstschneider, tel.: +386 1 53 03 502

Matej Vode, tel.: +386 1 53 03 664

Robert Plut, tel.: +386 1 53 03 665

*Pogoji akcije Audi

Prikazana vozila lahko v posameznih detajlih odstopajo od trenutne ponudbe. Na slikah so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Vse cene so neobvezujoče priporočene cene, vključno z DDV in davkom na motorna vozila. Pridržujemo si pravico do napak v vsebini in do sprememb. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete na seznamu o varčni porabi goriva in emisijah CO₂. Pogoji akcije Audi: *Cena z upoštevanim Audi bonom je znižana v vrednosti 2.000 EUR z DDV, do katere je kupec vozila upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu z družbo Porsche Leasing SLO, d. o. o., in hkratne sklenitve kasko ter obveznega zavarovanja vozila prek zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo, d. o. o., (zastopa zavarovalnice: Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, Zavarovalnica Sava, d. d., Zavarovalnica Triglav, d. d., Zavarovalnica Generali, d. d.), pod pogoji akcije AUBON_01_2023/AUBON_FIX_01_2023. Vrednosti, zmogljivosti, drugi podatki, slike in risbe, navedeni v tem podatkovnem listu, prospektih in drugi dokumentaciji ponudbe, so namenjeni samo ponazoritvi ter se lahko kadarkoli prilagodijo ali spremenijo. Če podatki niso izrecno označeni kot zavezujoči, zanje ne jamčimo. Če ni drugače navedeno, gre za nezavezujoče, nekartelne priporočene cene. Veljajo podatki v zavezujočem sprejemu ponudbe ali kupoprodajni pogodbi. Ne prevzemamo odgovornosti za tiskarske napake in napake v postavitvi. Vsi podatki so informativni. Porsche Inter Auto, d. o. o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana. Info: www.porscheinterauto.net ali na www.porscheleasing.si. Ne prevzemamo odgovornosti za tiskarske napake in napake v postavitvi. Vsi podatki so informativni. Porsche Inter Auto, d. o. o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana. Info: www.porscheinterauto.net.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO, D. O. O.