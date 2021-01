Spomin na zlate čase: avtomobilska erotika za bogataše #video

Singer, eden bolj cenjenih izdelovalcev kultnih reprodukcij Porschjeve 911 je izdelal študijo terenska modela 911 in že na začetku letošnjega leta osupnil javnost ter vložil kandidaturo za enega bolj zaželjenih avtov na svetu. Za zdaj so izdelali le dva modela po naročilu zasebnega kupca, kot so pojasnili pa bodo nadaljevali s takšnimi individualnimi projekti za različne (bogate) kupce.

Na željo dolgoletnega kupca njihovih avtomobilov se je Singer uzrl proti Porschejevi zlati dobi v dirkanju in se pri izdelavi študije ACS spomnil na legendarna 911 SC/RS in 959. Nastal je reli dirkalnik z zračno hlajenim motorjem, ki je zmožen premagati še tako zahtevno oviro.

Foto: Singer

Kupec si je zaželel kar dva

Študija sloni na generaciji 964 in ima vgrajen 3,6-litrski zračno hlajeni šestvaljni motor z 336 kilovati. Pri razvoju je sodeloval Richard Tuthill, prav tako pa so ga izdelali v njegovi osebni garaži v angleškem Oxfordshire. No, izdelali so kar dva. Kupec si je namreč zaželel enega za dirkanje po puščavskih sipinah. Ta je inspiracijo dobil pri modelih 953 in 959 safari iz osemdesetih let, zato ima tudi podobno zunanjo podobo. Rdeči avto je prilagojen predvsem dirkanju po asfaltu, zato ima drugačno vzmetenje in tudi podobo.

Pripravljen za dirkanje

ACS ima vgrajen stalni štirikolesni pogon, 5-stopenjski sekvenčni menjalnik, večji rezervoar goriva, dve rezervni pnevmatiki, varnostno kletko in 5-milimetrsko odstranljivo aluminijasto varnostno zaščito na podvozju. Karoserija je izdelala iz ogljikovih vlaken, za zaviranje skrbijo štiribatne zavorne čeljusti in ekstremne terenske izzive premagujejo po naročilu izdelani blažilniki nastavljivi v petih smereh. Seveda ne manjkajo niti posebne terenske 16-palčne pnevmatike nameščene na ročno kovana aluminijasta platišča.

V notranjosti sta vgrajena dva certificirana školjkasta sedeža, po meri narejen volanski obroč, navigacijska naprava za sopotnika, ročica hidravlične ročne zavore iz ogljikovih vlaken in poseben sistem za preprevečevanje dehidracije voznika ter sovoznika.

O ceni vam ne moremo povedati veliko, saj ostaja skrivnost. A glede na cene običajnih Singerjevih predelav milijon evrov zagotovo ne bo dovolj za nakup svojega legendarnega Porschejevega dirkalnika.

Foto: Singer

Foto: Singer