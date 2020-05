Spodrsljaj Volkswagna: sporni racistični oglas so umaknili #video

Volkswagen je moral s socialnih omrežij umakniti sporen oglas za novega golfa, ki je imel neposrečeno rasistično sporočili. Nemci so se opravičili in napovedali interno preiskavo, kako je do odobritve takega oglasa sploh prišlo.

Volkswagen je v argentinskem Buenos Airesu posnel serijo kratkih video oglasov, ki so jih objavili na Facebooku in Instagramu. Sporni video prikazuje temnopoltega moškega, ki se približuje novemu VW golfu, zadržijo pa ga prsti velike bele roke in ga naposled kot lutko 'frcnejo' nazaj skozi vrata restavracije.

Najprej začudenje, nato uradno opravičilo

Ime lokala, ki v argentinski prestolnici tudi resnično obstaja, je Petit Colon. V primeru prevoda iz francoščine v angleščino ali nemščino to pomeni malega kolonista in to ime je še poslabšalo sporočilo oglasa, je poročal britanski BBC. Nemci so bili nekoč kolonialisti Afrike.

Pri Volkswagnu so sprva oglas še zagovarjali in se čudili, da je lahko zgodba z Instagrama lahko tako napačno razumljena. Nato so video umaknili in objavili uradno opravičilo. Napovedali so tudi interno preiskavo, kako je do odobritve tako spornega oglasa v njihovem marketinškem oddelku sploh lahko prišlo.

Ich entschuldige mich aufrichtig als Einzelperson in meiner Funktion als Vorstandsmitglied bei Volkswagen Sales & Marketing. Hass, Rassismus und Diskriminierung haben bei Volkswagen keinen Platz! Ich werde in diesem Fall persönlich für volle Transparenz und Konsequenzen sorgen! pic.twitter.com/mlAIgrFQWs — Jürgen Stackmann (@jstackmann) May 20, 2020