Spektakel na Hrvaškem: ameriške mišičnjake se bo slišalo "do Reke"

Gašper Dernovšek je letos kot prvi slovenski dirkač odpeljal eno izmed dirk serije EuroNascar. Foto: osebni arhiv NASCAR je sinonim dirkaškega spektakla v ZDA, ki ga v nekoliko prilagojeni obliki od leta 2012 poznamo tudi v Evropi. Vsak tekmovalni konec tedna potekata po dve dirki v dveh razpisanih razredih. Eden je namenjen izkušenim voznikom, drugi pa začetnikom in tistim, ki se za volanom ameriških mišičnjakov šele dokazujejo. Epidemija novega koronavirusa je močno spremenila tudi načrtovan koledar te serije v letošnji sezoni. Izpeljali so tekmovalna konca tedna v Belgiji (Zolder) in Italiji (Vallelunga), naslednjo dirko v Mostu na Češkem pa so morali odpovedati. Nadomestno prizorišče bo 14. in 15. novembra hrvaški Grobnik.

"Glavni magnet je seveda atraktiven in zelo glasen dirkalnik. Dvoboji so zelo tesni in na dirkah so številna prehitevanja. Tudi sicer so dirke pravi šovi po ameriško. Vsaj do omejitev zaradi koronavirusa so bili boksi odprti za obiskovalcev, veliko je podpornih dogodkov, stojnic in podobnega," razlaga Gašper Dernovšek, ki se je kot prvi slovenski dirkač prebil v eno izmed sodelujočih moštev in letos nastopil na dirki v Vallelungi.

Gromki osemvaljniki imajo 400 "konjev", na stezi mustangi in camari

Vsaka ekipa ima en dirkalnik in dva dirkača, ki si avtomobil torej delita. Eden od njiju vozi v kategoriji pro, drugi, manj izkušenj pa v kategoriji 2. Dirke so torej ločene. V konkurenci so predvsem Chevroletovi (camaro) in Fordovi (mustang) avtomobili, ki pa so v dirkaški preobleki med seboj praktično enaki. Ta enakost in izenačenost je seveda eden od temeljev serije NASCAR tudi v ZDA.

Avtomobile poganja 5,7-litrski motor V8 z močjo 400 "konjev". Prek štiristopenjskega menjalnika se moč prenaša na zadnji par koles. Masa avtomobilov znaša 1.225 kilogramov, najvišja hitrost pa 245 kilometrov na uro. Dobrih pet metrov dolgi avtomobili so zato za obiskovalce prava paša za oči, zaradi osemvaljnega motorja pa jih je mogoče slišati od daleč.

Vse glavne komponente dirkalnikov so enake. "Karoserije so cevaste in če dirkalnike 'sleöemo', so precej manjši kot so videti na prvi pogled," razlaga Dernovšek. Foto: NASCAR Whelen Euro Series / Stephane Azemard

Foto: NASCAR Whelen Euro Series / Stephane Azemard

"Če se kolesa zavrtijo v prazno, adijo oprijem vsaj za en krog …"

"Avtomobil je brutalen. Spomnim se prve vožnje, ki je bila zame kar nekoliko strašna. Po nekaj krogih sem se camara že dobro navadil. Težko ga je peljati na meji. Med zaviranji je potreben tako imenovani trail braking. Maso je treba spraviti na sprednji kolesi, da ima avtomobil ustrezen oprijem in da dobro zapelje v ovinek. Ob koncu ovinka pa moramo biti zelo potrpežljivi z dodajanjem plina. Če se kolesa zavrtijo v prazno, pregreješ pnevmatike in vsaj za en krog izgubiš ustrezen oprijem," razlaga Dernovšek.

Po odpovedi dirke v češkem Mostu prihaja serija EuroNascar prvič na Hrvaško. Foto: Gregor Pavšič

Ljubljančan je že pred tem vozil na cestnohitrostnih dirkah, lani decembra pa se udeležil zanimivega kampa za novince serije Euronascar. Za organizatorje je bil zanimiv tudi zaradi novega trga, eden od ciljev je bil pripeljati serijo na hrvaški Grobnik. Po spletu okoliščin se je to zgodilo precej hitreje od načrtov. Dernovšek je v Vallelungi sicer v kategoriji 2 osvojil 15. štartni položaj, na dirki pa doživel nesrečo in si poškodoval roko.

"Odpovedale so zavore in pri hitrosti okrog 100 kilometrov na uro sem šel naravnost v zid. Žal nisem spustil volana in zato z roko ob trku zadel v varnostno kletko. Počila mi je kost v dlani, imel sem tudi zmečkan srednji členek sredinca. Na srečo se je okvara zgodila v najpočasnejšem delu kroga, se mi je pa nasmihala uvrstitev okrog sedmega mesta. Zaradi poškodbe ne bom mogel voziti niti na Grobniku," dodaja Dernovšek.

Širši javnosti bo najbolj znan voznik Jacques Villeneuve

Vodilni dirkač serije Euronascar je sicer izraelski dirkač Day Alon, prvo ime serije pa nedvomno Jaques Villeneuve. Letos je na odpeljanih štirih dirkah osvojil drugo in četrto mesto, najboljšega štartnega položaja ali zmage pa svetovni prvak formule ena iz leta 1997 še ni osvojil. Lani je bil v konkurenci serije tudi Španec Ander Vilarino, pred desetletjem rekorder in zmagovalec gorskohitrostne dirke v Ilirski Bistrici.