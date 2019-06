Maja Sajovic za uvod na drugi stopnički

Slovenski padalci so predvsem v Lescah nekoliko pomladili ekipo, tako da so Leščani, ki so na Grobniku nastopili v postavi Roman Karun, Uroš Grilc, Jaka Kofol, Igor Primc in Matej Bečan, uvodni nastop končali na desetem mestu, Ptujčani Peter Balta, Gorazd Vindiš, Matej Kostanjevec, Aleksander Čuš in Marko Veselič pa so se uvrstili takoj za Leščani.

Drugo mesto z nekaj grenkega priokusa

Glavni adut za visoka mesta v tej sezoni bo tako Maja Sajovic, ki je bila druga, a ima drugo mesto nekaj grenkega priokusa. Sajovičeva je namreč le v šesti seriji naredila večjo napako pri doskoku in pristala pri deset kazenskih centimetrih, ki so ji odnesli zmago, v preostalih sedmih serijah pa je zbrala vsega tri centimetre.

"Tekmovanja je konec, samo mesto, na katerem sem sklenila uvodni nastop, je seveda odličen dosežek, toda šesta serija mi je odnesla še kaj več. Do takrat in tudi v zadnjih dveh skokih sem naredila takšne skoke, kakršne sem si želela, šesti pa je za pozabo," je tekmo na Grobniku ocenila Sajovičeva, ki jo skupaj s klubskimi kolegi čez dva tedna čaka tekmovanje na domačem prizorišču v Lescah.

