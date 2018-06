Slovenskim padalcem dve zmagi na Grobniku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uvodno tekmovanje padalcev za točke svetovnega pokala se je za slovenske padalce razpletlo odlično. Aleksander Čuš med moškimi in Maja Sajovic med dekleti sta na Grobniku pri Reki na Hrvaškem zmagala, ekipi Ptuj in Elan pa sta se uvrstili na peto in osmo mesto.