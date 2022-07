Dirkališča nimamo, na Grobniku vseeno okrog 20 Slovencev

Krožnohitrostne dirke so v Sloveniji odrinjene na tuja prizorišča, saj doma še vedno nimamo objekta za tovrstna tekmovanja. To Slovenijo postavlja na posebno mesto v Evropi, saj imajo avtomobilske poligone z dirkališči domala vse države. Nazadnje so jih zgradili tudi v Bolgariji in Albaniji. Kljub temu pa krožnohitrostno prvenstvo v Sloveniji uspešno živi naprej.

Nik Štefančič je dobil zadnji dirki v Avstriji, odlično mu kaže tudi na Grobniku. Foto: Klemen Sofrić

Največja zasluga gre ekipi Lema Racing pod vodstvom Mira Marinška, ki je na noge postavil že nekaj pokalnih tekmovanj. Trenutno organizira pokal Twingo in to tudi v mednarodni zasedbi. Včeraj je kvalifikacije na Grobniku vozilo 35 tekmovalcev v enakih twingih, med njimi je bilo šestnajst Slovencev. Prvi čas je postavil 18-letni Nik Štefančič, ki letos za zdaj uspešno brani lanski prvi naslov državnega prvaka v tem pokalu. Med Slovenci je bil četrti Matej Ivanuša, ki je za Štefančičem zaostal slabe pol sekunde. V prvi deseterici so bili še David Stušek, Dejan Robida, Rok Cerar in Bojan Šeme. Prva dirka bo na sporedu danes ob 11.45, druga nato v nedeljo popoldan.

Za volanom tudi zmogljivih dirkalnikov GT4

Sicer pa bo nekaj tekmovalcev nastopilo tudi v močnejših avtomobilih na dirkah FIA centralno-evropske cone in prvenstva TCR Eastern Europe. V tem bo z atraktivnim audije RS3 LMS na štartu Robert Pravdič. V mednarodnem pokalu Renault Clio oziroma FIA centralnoevropske cone bosta na štartu Miha Primožič (renault clio cup IV) in Dejan Robida (renault clio cup V), v dirki FIA CEZ GT4 pa bo za volanom porscheja caymana GT4 Sandi Jeram. To je avtomobil moštva Lema Racing, ki bo na dirko za tuja voznika pripeljal tudi mercedesa AMG GT4.