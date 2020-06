So se Slovenci že vrnili v avtosalone? To so odzivi trga.

Tako kot VW golf in seat leon se je tudi škoda octavia znašla v primežu težav s programsko opremo, zaradi katere so morali začasno ustaviti prodajo teh vozil. Junija jo bodo lahko spet sprostili.

Tako kot VW golf in seat leon se je tudi škoda octavia znašla v primežu težav s programsko opremo, zaradi katere so morali začasno ustaviti prodajo teh vozil. Junija jo bodo lahko spet sprostili. Foto: Škoda

Tudi ob ponovnem odprtju so se maja Slovenci le zadržano odpravljali do avtomobilskih salonov. V primerjavi z lanskim majem je prodaja padla za slabo tretjino, so pa prejšnji mesec izpeljali dobave naročenih avtomobilov fizičnim strankam. Odzivi? Trgovci ostajajo zmerni optimisti, napovedujejo vsaj okrog 25-odstotni upad letošnjega trga in opozarjajo, da je zaradi nakopičenih zalog zdaj dober trenutek za nakup avtomobila.

Čeprav so bili maja avtomobilski saloni po odpravljenih strožjih ukrepih ob epidemiji novega koronavirusa že spet odprti, je bruto avtomobilski trg še vedno v krču. Maja so avtomobilski trgovci prodali 5.086 novih avtomobilov, kar je 31 odstotkov oziroma 2.361 avtomobilov manj kot maja lani, kažejo podatki sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije.

Prodaja se je tako maja vrnila na okvirno februarsko raven. Marca in aprila so v Sloveniji prodali 4.589 avtomobilov. Na letni ravni so trgovci do zdaj prodali 12.715 avtomobilov manj kot v prvih petih mesecih lanskega leta, kar je 37-odstotni padec prodaje.

Škriba si veliko obeta od prodaje novega volkswagen golfa, za konec poletja napoveduje tudi prihod električnega ID.3. Foto: Gregor Pavšič Direktor Volkswagna za 2020 napoveduje četrtino slabšo prodajo

Majske prodajne rezultate je sicer treba vzeti z rezervo, ko ocenjujemo prebujanje domačega avtomobilske trga. Po dveh mesecih bolj ali manj zaprtih salonov so namreč maja izvedli številne dobave in s tem tudi registracije novih avtomobilov. Realnejšo sliko bo pokazal junij, ki bo tudi končal turbulentno prvo polletje.

"Glede na izgubljeno v marcu in aprilu bo letošnje leto prodajno verjetno okrog 25 odstotkov pod lanskim letom. Vedeti moramo, da je bil v trg v zadnjih letih na zelo visoki ravni," ocenjuje Marko Škriba, direktor znamke Volkswagen v Sloveniji. Maj ocenjuje kot uspešen na področju prodaje fizičnim osebam, skoraj v celoti pa so izgubili tisti del prodaje, ki je po njegovih besedah vezan na turistično ponudbo.

Trgovci se želijo znebiti zalog, dober čas za nakup avtomobila?

Tudi pri slovenskem uvozniku znamk Peugeot in Citroën poudarjajo dokaj zmeren, po njihovih podatkih le devetodstoten padec prodaje fizičnim osebam.

"Obisk salonov se je resda zmanjšal in potrjuje dejstvo, da je trg zdaj manjši, vseeno pa to za nas ni krč, temveč posledica položaja. Po naši oceni kriza z epidemijo ni bistveno vplivala na odločitve o nakupu vozila, ampak jih je le časovno prestavila. Ne v Sloveniji ne v tujini se ni zgodil občuten padec cen, ki so ga nekateri napovedovali. Trenutno smo usmerjeni v prodajo iz zalog, zato je zdaj tudi dober trenutek za nakup avtomobila," sporočajo.

Peugeotov paradni konj je bil maja pričakovano novi 2008. Foto: Gašper Pirman

Kii je uspelo maja v Sloveniji registrirati 368 novih avtomobilov. Foto: Gašper Pirman Maja med znamkami zelo različni izkupički

V bruto avtomobilski prodaji sicer podatki za maj niso prav nič spodbudni. V primerjavi z lanskim majem je bila prodaja novih avtomobilov slabša za 31 odstotkov. Na letni ravni sta vodilni znamki Volkswagen in Renault prodajo znižali za 17 oziroma 13 odstotkov, največji padec do konca maja pa opažajo Opel, Mazda, BMW, Ford in Seat.

Med vodilnimi 20 znamkami je uspelo maja Kii na ceste poslati celo 181 vozil več kot maja lani, enako je v manjši meri uspelo tudi Nissanu in Volvu. Preostalim znamkam je kljub odprtim salonom, primerjano z lanskim majem, precej padla prodaja. Volkswagnu in Renaultu za več kot 30, tretjeuvrščeni Škodi celo za več kot 40 odstotkov.

Tudi maja so med posameznimi razredi največjo rast dosegla povsem električna vozila. Maja so jih trgovci prodali 96, lani maja za primerjavo 56. V prvih petih mesecih so tako trgovci prodali 563 povsem električnih avtomobilov, kar je 85 odstotkov več kot v enakem obdobju lani (259). Najuspešnejši je bil Renault, ki je prodal 35 zoejev, Volkswagen je prodal 26 (starih) e-golfov. V Slovenijo je maja pripeljalo dodatnih sedem Teslinih modelov 3 (letos skupno že 22) in še drugi porsche taycan turbo S.

Foto: Gregor Pavšič