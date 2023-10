Slovo po 11 letih: Volkswagen ustavil proizvodnjo malčka

Volkswagen je končal proizvodnjo mestnega malčka up!, ki so ga izdelovali 12 let.

Volkswagen je leta 2012 (leto prej se je začela proizvodnja) kar z velikim vznemirjenjem in dejansko tudi zelo pozitivnimi odzivi na trg poslal tri mestne avtomobile. To so bili Volkswagnov up, Škodin citigo in Seatov mii. Vsi so se do razprodaje zalog že poslovili.

Volkswagen je namreč končal proizvodnjo najmanjšega avtomobila v tovarni v slovaški Bratislavi, je poročal britanski Autocar. Up, ki je nekoč nasledil model fox, se tako poslavlja z avtomobilskega trga in žezlo najcenejšega modela pri Volkswagnu predaja polu. Prihodnost tega modela je po napovedi omilitev emisijskih standardov Euro7 za prihodnjih nekaj let vendarle nekoliko svetlejša.

Volkswagen komaj še pod 20 tisočaki

Up je bil priljubljen avtomobil tudi v Sloveniji, kjer so ga prodajali tudi v električni različici. Ta je imela najprej kapaciteto dokaj skromnih 18, po prenovi pa več kot 32 kilovatnih ur. Tiste, ki so bili na voljo v posebni prodajni akciji, so takrat kupci razgrabili.

Mali up! tudi v Sloveniji ni več na voljo. Najcenejši volkswagen na trgu je model polo z osnovno opremo in izhodiščno ceno slabih 20 tisoč evrov (1.0 TSI, 70 kW).

Volkswagen bo pola nasledil z modelom ID.2, malčka up! pa s prav tako električnim ID.1. Oba avtomobila lahko pričakujemo med letoma 2025 in 2030.