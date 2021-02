Čiščenje kolesa, motocikla ali avtomobila daleč stran od stalnega vodovoda? Dovolj so že posoda z vodo, cev in pršilka, kakršno so razvili v Sloveniji in so jo v zadnjih mesecih že preizkusili tudi v profesionalnih kolesarskih ekipah.

Ta baterijska pršilka ima svoje korenine v avtomobilskem svetu. Idrijski Kolektor je eden od vodilnih slovenskih dobaviteljev avtomobilske industrije, tam pa je eden od glavnih trenutnih trendov znižati škodljive izpuste in obenem izničiti negativen vpliv na zmogljivost klasičnih bencinskih in dizelskih motorjev. Črpalke so nepogrešljiv sestavni del elementov, ki omogočajo zniževanje izpustov, taki primeri so sistem za hlajenje valjev motorja z vbrizgavanjem vode, vbrizgavanje tekočine AdBlue, pri električnih oljnih črpalkah z novejšimi menjalniki za hibridna vozila, pri čiščenju senzorjev za nadzor avtonomne vožnje in podobno.

Kolesa ekipe Bahrain Victorius, za katere bodo letos vozili tudi Jan Tratnik, Matej Mohorič in Domen Novak. Foto: Kolektor

Družino črpalk z oznako COR, oznaka izhaja iz latinske besede za srce in posnema osnovno načelo delovanja (črpanja) srca, pa je mogoče učinkovito uporabljati tudi zunaj avtomobilske industrije.

"Za tako izvedbo črpalke smo iskali priložnosti tudi zunaj avtomobilske industrije in novembra predlani začeli razvijati to idejo. Pred enim letom smo izdelali prvi delujoči prototip in ga nato prek testiranj z različnimi uporabniki razvijali naprej. Načrt je, da bomo imeli začetek aprila letos že delujoči produkt, pripravljen za serijsko proizvodnjo, katere začetek je načrtovan za jesen letošnjega leta," nam je povedal Klemen Petrič, vodja tega projekta znotraj Kolektorjeve skupine. Svoje prostore imajo sicer v Logatcu, za produktom pa za zdaj stoji še majhna ekipa ljudi.

Začetni razvojni partner je bil sicer tudi zelo priznan proizvajalec raznoraznih produktov za čiščenje, kjer pa so želeli izdelati še manjšo pršilko. Zanjo so se pojavile težave predvsem pri zagotavljanju ustreznih baterij, ki bi omogočale dovolj dolgo avtonomijo delovanja, zato so nato Slovenci raje razvijali naprej svojo idejo.

Posoda z vodo, cev in napolnjena baterija

Zasnova prenosne pršilke je precej preprosta. Uporabnik ima pršilko z brezkrtačnim elektromotorjem, za katero ne potrebuje priklopa na električno ali vodovodno omrežje. Dovolj sta napolnjena litij-ionska baterija in ustrezna tekočina v posodi ali drugem viru. Prek cevi je mogoče tako avtomobil, kolo ali na primer motocikel očistiti skoraj vsepovsod.

Nepogrešljiva dodatna oprema take pršilke so lahko tudi zložljivo vedro in nahrbtnik z vodo za uporabo na poti. Preden rekreativni kolesar pospravi umazano kolo v svoje vozilo, ga lahko s to vodo že očisti. Foto: Kolektor

Uporaba na umazanem dirkalniku hyundai i20 R5 slovenskega državnega prvaka v reliju Roka Turka. Foto: Kolektor

Pretok znaša do 250 litrov na uro pri tlaku do 20 barov. Foto: Kolektor

Tako pršilko so tako že preizkusile številne kolesarske ekipe, med njimi tudi moštva, kot sta Bahrain Victorius in Israel Start-up Nation, kjer v spremljevalnih ekipah deluje veliko Slovencev, ti so pripomogli k organizaciji testiranj. Prav tako slovenska reprezentanca v gorskem kolesarjenju, ekipe Unior Bike Tools in Ljubljana Gusto Santic (KG Rog). Na priprave jo bo ta mesec s seboj vzelo tudi spremstvo kolesarjev Adria Mobil Cyclinga. Na svojem zadnjem reliju lanske sezone je s pomočjo take črpalke dirkalnik čistil tudi državni prvak v reliju Rok Turk.

Baterija dveh zmogljivosti, neprekinjeno čiščenje s polno močjo najmanj 15 minut

Ko jo uporabljajo športniki oziroma njihove spremljevalne ekipe, so ključni prav kompaktnost, konstanten tlak in dovolj vzdržljiva baterija.

"Pripravili bomo baterijo z dvema različnima zmogljivostma, in sicer štiri- ter osemampersko. Baterija bo omogočala uporabo pod polno konstantno obremenitvijo za najmanj 15 minut, a le redkokdo bo pršilko neprestano uporabljal tako dolgo. Na voljo bo tudi regulator pretoka tekočine. Pretok znaša do 250 litrov na uro pri tlaku do 20 barov. Tlak je odvisen od uporabljene čistilne šobe," pojasnjuje Andrej Vehar, odgovoren za razvoj poslovanja črpalk COR.

Masa pršilke z baterijo manj kot dva kilograma

Pršilka z manjšo baterijo bo imela maso 1,1 kilograma, z večjo pa 1,6 kilograma. Dvajsetminutno polnjenje baterije bo omogočilo novih 15 minut delovanja, 40-minutno polnjenje pa pol ure delovanja.

Z dodatno baterijo bi bilo mogoče zato pršilko uporabljati ves čas in vmes eno izmed baterij polniti. Baterije je sicer do začetka upada zmogljivosti mogoče polniti približno 170 polnjenj.

Poleg vode je mogoče s tako pršilko uporabljati vse tekočine v spektru pH od 1 do 14.