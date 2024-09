Slovenski podatki drugačni od Evrope: kdo je v najboljši prodajni kondiciji?

Poročali smo že o drastičnem padcu prodaje novih avtomobilov v mesecu avgustu v Evropi. V Sloveniji je bil avgust z vidika sklenjenih registracij veliko uspešnejši.

Prejšnji mesec so vozniki registrirali 3.678 novih avtomobilov, lanskega avgusta pa 438 avtomobilov manj. Število registracij je tako letos višje za 13,5 odstotka. Na letni ravni je prodaja avtomobilov oziroma število sklenjenih registracij 6,4 odstotka višje kot v enakem obdobju lani. Na bruto avtomobilskem trgu so do konca avgusta registrirali 36.545, lani pa 34.326 novih osebnih avtomobilov.

Foto: Gašper Pirman

Kljub pozitivnim številkam je bila prodaja avgusta skromnejša, če jo primerjamo s prejšnjimi meseci. Vodilni Volkswagen je tako avgusta sklenil 532 novih registracij, maja pa so imeli v zanje letos rekordnem letu 864 novih registracij.

Na letni ravni Volkswagen drži 14,7-odstotni tržni delež in letos zanesljivo prvo mesto na prodajni lestvici. To je zasluga njihovih modelov tiguan, T-cross in T-roc, ki se uvrščajo med osmim in enajstim mestom med najuspešnejšimi posameznimi modeli. Volkswagen torej nima prodajnega prvaka, temveč več uspešnih vozil. Prenovljeni golf – za razliko od Nemčije, kjer je najbolj priljubljen avtomobil leta – v Sloveniji zaseda devetnajsto mesto.

Foto: Gregor Pavšič

Prvih 20 avtomobilskih znamk v Sloveniji po št. registracij:

2023 2024 VOLKSWAGEN 5.298 5.373 RENAULT 3.528 4.121 ŠKODA 3.611 3.660 TOYOTA 2.217 2.364 PEUGEOT 1.644 2.045 HYUNDAI 1.581 1.931 KIA 1.869 1.678 CITROEN 1.151 1.450 DACIA 1.468 1.419 AUDI 1.211 1.362 BMW 1.025 1.119 OPEL 1.065 1.086 FORD 875 1.031 SUZUKI 743 853 FIAT 778 840 MERCEDES-BENZ 1.091 815 SEAT 907 714 NISSAN 369 594 TESLA 939 573 MAZDA 384 514

vir: Sekcija vozil (januar-avgust 2024)

Med modeli vodita renault clio in škoda octavia, visoko tudi škoda kodiaq in VW tiguan

Med znamkami sta za Volkswagnom tradicionalno Renault in Škoda, ki sta letos za zdaj zadržala več kot desetodstotni tržni delež. V prvi peterici sta še Toyota in Peugeot.

Vrstni red znamk se jeseni predvidoma ne bo bistveno spreminjal, saj je večina med njimi svoje najbolje prodajane novosti na trg že pripeljala. Izjema je le Renault, ki bo jeseni v Slovenijo pripeljal nov model symbioz.

Med posameznimi modeli so na vrhu po številu registracij še naprej renault clio, škoda octavia in renault captur, ki je z nedavno prenovo dobil nov zagon. Sledijo peugeot 2008, dacia duster in škoda kodiaq. Poleg kodiaqa je v prvi deseterici tudi volkswagen tiguan. To kaže, da lahko visoke prodajne številke dosežejo tudi večji in s tem nekoliko dražji avtomobili.