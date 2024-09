Pogled v avgust, trgovci se držijo za glavo: bo jesen boljša?

Avgusta so avtomobilski trgovci v Evropi (države EU, Velika Britanija, Švica, Islandija in Norveška) prodali 755 tisoč avtomobilov, kar je bilo 16,5 odstotka manj kot v enakem mesecu lani. Še večji padec je bil v državah EU, v primerjavi z lanskim avgustom je bila prodaja več kot 18 odstotkov (18,3) slabša.

Pri električnih visok padec, a nadpovprečni tržni delež

Prejšnji mesec je najbolj strmo v Evropi spet padla prodaja električnih avtomobilov, in sicer za skoraj 44 odstotkov v državah EU in 36 odstokov z upoštevanjem omenjenih trgov zunaj EU. Med posameznimi pogoni so avgusta rast beležili le hibridi.

Toda ker je občutno padel celoten trg, je bil delež električnih vozil še vedno nad letnim povprečjem. Avgusta je znašal 16,7 odstotka (skupaj s priključnimi hibridi 23,7 odstotka), na letni ravni pa je trenutno 14 odstotkov (21 odstotkov s priključnimi hibridi).

Deleži pogonov v novih avtomobilih (januar–avgust):

2024 2023 bencin 34,7 % 36,7 % dizel 11,1 % 12,6 % hibrid 30,4 % 25,7 % elektrika 14 % 15,1 % priključni hibrid 7,1 % 7,4 %

vir: ACEA (EU, VB, države EFTA)

Foto: Gregor Pavšič

Trgovci čakajo na pozitivno jesen

Na letni ravni prodajne številke niso tako slabe in trgovci si bodo želeli predvsem bolj spodbudne jeseni. Skupna prodaja je letos boljša za slaba dva odstotka (od 1,4 do 1,7). Največji padec so na letni ravni med pogoni zabeležila vozila z dizelskimi motorji (od –9,7 do –10,2 odstotka), pri električnih je v EU padec 8,3-odstoten, z upoštevanjem drugih držav pa 5,5-odstoten.

Med pogoni so v prvih osmih mesecih v prednosti bencinski motorji (34,7 odstotka), sledijo klasični hibridi (30,4), električni avtomobili (14) in dizelski motorji (11,1).

Volkswagen pred Toyoto in BMW

Skladno z vsemi temi številkami bodo na mesec avgust poskušali kar najhitreje pozabiti tudi avtomobilski proizvajalci. Skoraj vsi so imeli avgusta slabši izplen kot v istem mesecu lani. Izjeme so bile le Lexus, Volvo, Honda in Škoda. Večina drugih je beležila vsaj od deset in tudi več kot trideset odstotkov slabšo prodajo kot lani.

Na letni ravni proizvajalci držijo približno enako prodajo kot lani. S skupno 907 tisoč registriranimi avtomobili je na vrhu Volkswagen, druga je Toyota (617 tisoč) in tretji BMW (509 tisoč).

Deset najuspešnejših znamk v Evropi (januar – avgust 2024):

prodaja 2024 razlika 2024–2023 Volkswagen 907 tisoč – 0,9 % Toyota 617 tisoč + 12,7 % BMW 509 tisoč + 10,0 % Škoda 491 tisoč + 9,3 % Renault 447 tisoč + 0,7 % Audi 446 tisoč – 8,5 % Peugeot 430 tisoč – 3,1 % Mercedes 430 tisoč + 0,5 % Dacia 387 tisoč + 3,0 % Kia 362 tisoč – 7,2 %

vir: ACEA (EU, VB, države EFTA)