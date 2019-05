Slovenski delavec izgubil tožbo proti Tesli

Slovenski delavec Gregor Lešnik je izgubil tožbo proti ameriškemu proizvajalcu električnih vozil Tesla in nemškemu podjetju Esienmann, ki ga je Tesla najela za gradnjo lakirnice v kalifornijskem Fremontu. Lešnik je družbi tožil zaradi kršenja delovne zakonodaje in izkoriščanja tujih delavcev.

Sodnica na sodišču v San Joseju v ameriški zvezni državi Kalifornija je Lešnikov tožbeni zahtevek zavrnila, ker je ta zaradi hude poškodbe pri gradnji lakirnice julija 2016 že dosegel poravnavo s Teslo in njenimi podizvajalci v višini 550 tisoč dolarjev, poročajo Slovence novice. Ocenila je, da so bili njegovi zahtevki, povezani z zaposlitvijo in spoštovanjem delovne zakonodaje, že vključeni v to poravnavo. Komentarja Lešnika ali njegovega ameriškega odvetnika na sodbo Slovenskim novicam ni uspelo pridobiti.

Bolj uspešen hrvaški kolega

Vsaj delno uspešen je bil medtem po pisanju časnika Lešnikov takratni hrvaški kolega Stjepan Papeš, in to v tistem delu njegovega tožbenega zahtevka, ki govori o trgovini z ljudmi.

Foto: Gregor Pavšič Tesla in Eichenmann bi bila namreč po oceni sodišča lahko odgovorna za slabo ravnanje Eisenmannovega slovenskega podizvajalca, družbe ISM Vuzem iz Zavrča, z delavci.

Ta naj bi najetim delavcem grozila, da bodo ostali brez delovnega vizuma ali plače, če bodo prijavili nesrečo pri delu ali zboleli.

Lešnik je namreč po lastnih navedbah za Teslo delal 250 ur mesečno, za to pa prejel manj kot 950 dolarjev plačila, kar je precej manj od minimalne plače v ZDA.

Skupaj z drugimi delavci naj bi bil, kot rečeno, tarča groženj, da jih bodo v primeru bolezni ali prijave kršitev deportirali.

Delo opravljal prek slovenskega podizvajalca

Velenjčan Lešnik je v ZDA prišel marca 2015 skupaj s 140 drugimi tujimi delavci iz Slovenije in Hrvaške, delo v Kaliforniji pa je opravljal prek omenjenega slovenskega podizvajalca.

Foto: Tesla Pri gradnji lakirnice se je hudo poškodoval. Delal je na napeljavi grelnih in hladilnih sistemov tovarne v Fremontu ter padel s strehe. Pri padcu s tretjega nadstropja si je polomil obe nogi in nekaj reber ter doživel pretres možganov.

Podjetje Tesla je sprva zavračalo vsako odgovornost za ravnanje z uvoženimi tujimi delavci, nato pa vendarle obljubilo preiskavo in izboljšave na tem področju. Skupaj z nemškim podizvajalcem so v kalifornijskem podjetju prekinili tudi vse poslovne odnose z ISM Vuzem.

V štajerskem podjetju so po pisanju Slovenskih novic vse očitke zanikali in zatrdili, da so del stroškov Lešnikovega zdravljenja tudi plačali, potem pa naj bi jim Velenjčanov ameriški odvetnik prepovedal stike z njim.