Kdo je youtuber, ki mu Tesla poklanja avtomobile

Bjorn Nyland je v zadnjih letih postal eden najbolj znanih avtomobilskih youtuberjev, ki je svoje delo posvetil predvsem električnim avtomobilom in še posebej Tesli. Tajec, ki dela in živi na Norveškem, je zaradi svoje posredne promocije tesel in pridobivanja novih strank iz Tesle dobil že dva brezplačna avtomobila. Vse pa vendarle ni tako preprosto.

Promoviral je predvsem električna vozila in Norveško

Nyland je začel svoje videe snemati in objavljati na YouTubu leta 2013, ko je bila električna mobilnost še povsem v povojih. Približno takrat, ko smo tudi sami v Ljubljani prvič vozili teslo S, je z enakim avtomobilom tudi sam začel potovati po Evropi. Pri tem je prikazoval vsakodnevno sobivanje s teslo, uporabnost polnilnic in pasti, ki so se pojavljale med dolgimi izleti.

''Nisem namensko promoviral Tesle, temveč predvsem električna vozila in lepote Norveške. Moj Teslin kanal na YouTubu je bil prvi,'' je v enem svojih zadnjih videov pojasnil Nyland. Do danes je na YouTubu dobil 135 tisoč sledilcev, predvsem pa je s konkretnimi ocenami ponudil veliko uporabnih informacij dejanskim lastnikom tesel in tudi drugih električnih vozil.

Nyland je za potovanja po Evropi izkoriščal tudi dobro razvejano Teslino mrežo hitrih polnilnic. Foto: Gregor Pavšič Za najučinkovitejše promotorje tudi nagradni avtomobili

Tesla zato v klasično oglaševanje ne vlaga in tudi mednarodnih medijskih avtomobilskih predstavitev ne organizirajo.

Tesla je leta 2015 predstavila prvi program nagrad. Po njihovem mnenju so bili najboljši prodajniki znamke prav obstoječi kupci, ki širijo pozitiven glas in tako k nakupu prepričajo še druge. V vsaki od treh osnovnih prodajnih regij (ZDA, Evropa in Azija) je tako vsak kupec lahko podelil kodo naslednjemu kupcu. Kdor je prvi naredil deset takih posredovanj, je dobil novo teslo X.

V Evropi je bil to prav Nyland in ta modri model X zasebno vozi še danes. Nato je Tesla začela še z drugim tovrstnim programom. Tokrat je odločalo končno najvišje število nakupnih priporočanj oziroma posredovanj in Nyland jih je dobil 55. Pri Tesli so mu kot nagrado obljubili teslo S P90 v najzmogljivejši različici ludicrous.

Nylandov naslednji avtomobil bo tesla model 3. Foto: Gašper Pirman

Brezplačen avto že, toda plačati je moral 26 tisoč evrov davka

Toda vse ni šlo tako zlahka. Na ta avtomobil je moral čakati več let in po njegovih besedah je moral Američanom pošteno težiti, da so naposled vendarle našli avtomobil zanj in mu ga dostavili v Skandinavijo.

Še bolj se je zapletlo pri davkih. Čeprav je avtomobila dobil brezplačno, so norveške oblasti oba avtomobila – bila sta namreč posledica določenega njegovega dela oziroma aktivnosti – obravnavale kot zaslužek. Zato je moral Nyland za podarjeni model X plačati okoli 25 odstotkov davka, to je kar 26 tisoč evrov. Da je brezplačno teslo lahko dobil, si je moral denar za plačilo davka izposoditi pri mami.

Zdaj je svoj drugo nagrado iz Tesle že prejel. To je tesla S P100D ludicrous, ki trenutno predstavlja vrh ponudbe tega avtomobila. Avtomobil stane dobrih sto tisoč evrov, zato ga Nyland že prodaja. Denar bo najprej namenil plačilu davka, nato pa bo svoji ženi – ta ga je spremljala na večini potovanj s teslo po Evropi – prav tako kupil električni avtomobil in ji omogočil opravljanje vozniškega izpita na Norveškem. Ta stane kar okoli tri tisoč evrov.

Ko bo Teslin roadster druge generacije serijski, bo dobil dva. Foto: Tesla Obljubili so mu še dva Teslina roadsterja, enega bo obdržal zase

Do zdaj je prek Nylandovega računa Teslo naročilo 255 ljudi in Tajcu so Američani že obljubili tudi dva Teslina roadsterja druge generacije. Spet ga čaka plačilo visokega davka, a po njegovih besedah bo enega od obeh obdržal, drugega pa prodal.

Na Norveškem se želi preseliti v hišo, ki bi bila primernejša za polnjenje električnega avtomobila, kupiti pa želi tudi hišo na Tajskem (s solarnimi celicami) in tudi v tej državi začeti promovirati elektromobilnost. Kot pravi sam, je Tajska zrcalna slika Norveške in tam številni, predvsem pa vladajoči politiki, o električnih avtomobilih ne vedo veliko.

Prav pred dnevi pa je Nyland napovedal prodajo modela X, naročil pa bo raje novi model 3. Ta je na Norveškem že prava uspešnica. V V dveh mesecih so jih registrirali več kot 4.500.