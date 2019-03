Sanjski začetek Tesle v Evropi: bo Nemce zaskrbelo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tesla je z novim modelom 3 v prvem mesecu v Evropi prehitela premijske limuzine znamk Mercedes-Benz, Audi in BMW. Norvežani jih imajo do danes že okrog 4.500, kmalu prve tudi v Sloveniji.

Tesla je februarja svoj novi model 3 prvič pripeljala v Evropo in se z njim nemudoma zavihtela na vrh trga električnih vozil. Februarja so v Evropi dostavili 3.630 modelov 3, kažejo podatki Jato Dynamicsa. Drugi najuspešnejši električni avtomobil je bil renault zoe (2.888), tretji pa nissan leaf (2.364).

Od leta 2014 se je število razpoložljivih avtomobilov skoraj podvojilo

Trg električnih vozil je sicer še vedno majhen (1,9 odstotka trga), a rast je visoka. Februarja je v primerjavi z istim mesecem lani narasla za 92 odstotkov. To je predvsem posledica večje ponudbe na trgu. Leta 2014 je bilo na trgu na voljo 15, zdaj pa že 28 povsem električnih avtomobilov.

Na celotnem avtomobilskem trgu so bili februarja sicer najuspešnejši volkswagen golf (31.769), renault clio (26.062) in volkswagen polo (22.610). Najuspešnejši premijski avtomobilov je bil mercedes-benz razred A z dobrimi 12 tisoč prodanimi avtomobili.

Teslin model 3 prehitel ključne Mercedesove, Audijeve in BMW-jeve tekmece

Pri Tesli so bili zagotovo še bolj veseli naslednjega podatka. Model 3 je prodajno prehitel vse glavne nemške premijske tekmece s klasičnimi bencinskimi ali dizelskimi motorji. Med premijskimi limuzinami je imel model 3 31-odstotni delež, sledila sta mercedes-benz razred C (29 %), audi A4 (14 %) in BMW serije 3 (13 %).

Februarja je največji trg za električne avtomobile zaradi rasti postala Nemčija, ki je zaradi svoje velikosti prehitela precej manjšo Norveško. Tam so sicer do zdaj (vključno z večino marca) že dobili 4.400 novih Teslinih modelov 3.