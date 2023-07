Slovenskemu menedžerju v Bruslju se upravičeno smeji

Prodaja novih avtomobilov v letošnjem letu je delno tudi zavajajoča, saj je del rasti tudi posledica sprostitev proizvodnih kapacitet pri nekaterih večjih proizvajalcih. Ti so torej letos lahko na ceste spravili avtomobile, za katere so nakupne pogodbe dejansko sklenili že lani. Kljub temu pa je prodaja oz. število registracij za 21 odstotkov pod ravnjo iz leta 2019.

Pet poudarkov prvega polletja:



- dobra tretjina s klasičnim bencinskim motorjem



- vsak peti je imel priključni kabel



- vsak četrti avtomobil je klasični hibrid



- vsak deseti registrirani avtomobil je znamke Volkswagen



- med prvo deseterico je osem evropskih in dve azijski znamki

Foto: Gregor Pavšič

Top 15 avtomobilskih znamk v Evropi po št. registracij (1. polletje 2023):

št. registracij 2023 sprememba 2023–2022 Volkswagen 700.621 + 23,2 % Toyota 422.110 + 10,8 % Audi 376.294 + 26,1 % Peugeot 358.009 + 7,4 % BMW 353.876 + 9,6 % Renault 351.489 + 19,5 % Škoda 340.839 + 31,3 % Mercedes-Benz 340.399 + 8,2 % Kia 304.757 + 3,8 % Dacia 295.225 + 30,1% Ford 275.692 + 6,6 % Hyundai 270.675 + 2,7 % Opel 242.667 + 6,3 % Citroën 196.348 – 0,6 % Tesla 186.066 + 117,4 %

vir: ACEA

Foto: Gregor Pavšič

Glede na tip pogona so se deleži spremenili le malo. Največ novih avtomobilov ima še naprej bencinski motor, skupno ti predstavljajo 37,2 odstotka trga (lani 37,8 %). Nekoliko se je spet zmanjšal delež dizelskih motorjev, ki zdaj znaša 14,5 odstotka (lani 17,4 %), na ta račun pa se je povečala predvsem prodaja električnih avtomobilov. Z lanskih 9,9 odstotka se je letos v prvem polletju njihov delež povečal na 12,9 odstotka.

S 24 odstotki trga so najbolj razširjena alternativna oblika pogonov še naprej klasični hibridi. Skupaj s priključnimi bi imeli že 20-odstotni tržni delež. Skupno elektrificirani pogoni letos predstavljajo 48 odstotkov trga prodaje novih avtomobilov v Evropi. Vse te spremembe so odraz dogajanja na trgu, kjer je v ponudbi vse več hibridnih avtomobilov, ponudba dizelskih motorjev pa je predvsem pri najštevilčnejših modelih že zelo skromna.

Foto: Audi

Če je med posameznimi avtomobili letos najbolj izstopala tesla model Y, ki je z dacio sandero in peugeotom 208 najbolje prodajani avtomobil v Evropi, med znamkami večjih sprememb ni. Na vrhu ostaja Volkswagen, ki je do konca junija zbral dobrih 700 tisoč registracij. To je kar 23 odstotkov več kot v tem obdobju lani in Volkswagen je med tistimi proizvajalci, ki so letos uspešno izpolnili pogodbe iz lanskega leta. Tržni delež Volkswagna v Evropi, kjer danes njegove prodaje nič več ne diktira golf, je desetodstoten.

Druga najuspešnejša znamka v Evropi ostaja Toyota. Tega rezultata je prav gotovo vesel Slovenec Tom Fux, ki vodi Toyotino prodajo v Evropi. Japonci so v prvem polletju zbrali 422 tisoč registracij, skoraj enajst odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Tretji je premijski Audi s 376 tisoč novimi registracijami, sledijo pa Peugeot s 358 tisoč, BMW s 353 tisoč in Renault s 351 tisoč registracijami.

Med neevropskimi znamkami je korejska Kia zbrala 304 tisoč registracij, kar je sicer približno na isti ravni kot v lanskem letu. Tesla je več kot podvojila prodajo na 186 tisoč registriranih novih avtomobilov.