Slovenec odnesel zmago na finalu tekmovanja Heineken Player 0.0 v simulacijskem dirkanju

Foto: Heineken

"Ker je šlo za eno samo dirko, je treba priznati, da je poleg znanja in pripravljenosti o zmagi odločal tudi kanček sreče. Konkurenca je bila težka, sposobnosti Brazilca in Poljaka sem poznal že prej, vedel sem, da sta zelo dobra. Presenetil pa me je Japonec, ki je bil zelo hiter," je po osvojitvi naslova pošteno povedal Jernej Dovžan, 19-letni študent računalništva in informatike, ki se je na tekmovanje pripravljal več mesecev, pri čemer mu je pri nastavitvah avtomobila pomagala tudi inženirska ekipa. "Sodelovati v tekmovanju Player 0.0 je bilo enkratno doživetje, se pa veselim vrnitve domov, da zmago proslavim še z domačimi in prijatelji," je še dejal mladi vrhunski e-športnik.

Japonec presenetil, a ni bil dovolj hiter za Slovenca

Sim dirkači so svoje e-športne spretnosti prikazali na zahtevnem nizozemskem dirkališču Zandvoort, na katerem so morali odpeljati 18 krogov oziroma 25 odstotkov dejanske dirke F1, vreme na dirki pa je z metom virtualne kocke, ki je pristala na soncu, določil Max Verstappen. Jernej je dirko začel z drugega startnega položaja, ki si ga je priboril v polfinalu, in takoj je bilo jasno, da je kandidat za zmago. Na začetku je kazalo, da se bosta za zmago borili Slovenija in Brazilija, katerih dirkača sta drug drugega prehitevala prvih nekaj krogov. Ob tem je brazilski tekmovalec poškodoval sprednje krilce na vozilu, tako da se je po postankih v boksih v boj za zmago vmešal Japonec, ki pa v nobenem trenutku ni prehitel večino dirke vodečega Jerneja. Ta je ostal zbran do zadnjega metra in je svojega Mercedes AMG Petronasa v cilj pripeljal skoraj dve sekundi pred Japoncem, Brazilec pa je osvojil tretje mesto.

Zmagovalec Jernej Dovžan, 19-letni študent računalništva in informatike iz Tržiča. Foto: Heineken

Max Verstappen poudaril pomen sprejemanja pravih odločitev

Enkratnemu vzdušju v areni Player 0.0 je še več vznemirjenja dodala prisotnost Maxa Verstappna, ambasadorja znamke Heineken 0.0, ki se je srečal z oboževalci in čestital finalistom, pri čemer je izpostavil vedno bolj intenzivno prepletanje e-športov, motošporta in odgovornega uživanja. Dodal je: "Krasno je videti strast in predanost teh dirkačev. Player 0.0 še naprej prikazuje pomen spretnosti, osredotočenosti in sprejemanja pravih odločitev – ne le v dirkanju, ampak tudi v življenju."

Foto: Heineken

Najboljši voznik je tisti, ki ne pije

Tekmovanje Player 0.0, ki predstavlja ključno Heinekenovo pobudo v okviru platforme Kadar voziš, ne pij, utrjuje sporočilo, da je najboljši voznik tisti, ki ne pije. Zasnovano je tako, da skozi dinamični svet iger širi sporočilo o odgovornem uživanju pijač med novimi generacijami. Letos je tekmovanje v obliki posebej zasnovane in inovativne mobilne dirkaške igre potekalo v dvajsetih državah po vsem svetu, med njimi tudi v Sloveniji. Zmaga na nacionalni ravni, ki si jo je Jernej Dovžan spomladi priboril na festivalu Game Gang Show v Ljubljani, je predstavljala vstopnico za tekmovanje v Madridu.

"Tekmovanje Player 0.0 odraža našo predanost združevanju inovacij, odgovornosti in zabave," je dejala Natacha Volpini, globalna vodja digitalnih inovacij za potrošnike. "S pobudami, kot je ta, dosežemo nova občinstva in navdihujemo odgovorne odločitve po vsem svetu."

Foto: Heineken

S finalom v Madridu se je aktualna sezona tekmovanja zaključila, Heineken pa ima za Player 0.0 v letu 2025 še večje načrte, da skozi to privlačno platformo prispeva k varnejšim cestam po vsem svetu.

Naročnik oglasnega sporočila je HEINEKEN.